Met de fiets naar Kunstenfestival Watou Christophe Maertens

30 juni 2019

08u57 2 Poperinge Net als veel andere evenementen is het Kunstenfestival Watou zaterdag van start gegaan onder een loden zon. Dat hield de echte kunstliefhebber echter niet tegen, zoals een koppel uit Nederland dat een bezoek aan het festival combineerde met een lange fietsvakantie.

Dit weekend werd het startschot gegeven van de 39ste editie van Kunstenfestival Watou. De titel dat het festival meekreeg is: Saudade – ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Ondanks de warmte zakten zaterdag de eerste bezoekers af naar Watou, en tussen hen al meteen enkele buitenlanders.

Felix van Breugel, zelf beeldend kunstenaar, en mijn vrouw Maai Peeters vertrokken op 31 mei met de fiets vanuit hun woonplaats Breda naar Lyon. We waren aanvankelijk van plan om van Lyon nog naar Avignon te fietsen, maar dat is er niet meer van gekomen. “Het was zo extreem heet”, zegt de man. “Daarom hebben we de TGV genomen naar Rijsel. We dachten dat we er van Rijsel tot in Watou zo’n twee en een half uur over zouden doen, maar het werd het dubbele. We zijn dik verkeerd gereden. Maar we wilden per se naar hier komen en dit keer hadden we de kans om de opening mee te maken.” Felix en zijn vrouw brachten in het verleden al meermaals een bezoek aan het kunstevenement. “Normaal komen we zelfs twee keer, een keer met vrienden en daarna ik nog een keer samen met mijn vrouw. Het is echt een supermooi festival, waar beeldende kunst en poëzie heel mooi samen gaan.” De Nederlanders kamperen in de buurt. “We willen alles op ons gemak zien. Ik kan al die kunstwerken niet in dag bekijken. Als je de werken echt wil ervaren, dan heb je wat tijd nodig.”

Wonne Scrayen, een studente kunstgeschiedenis uit Asse, en Morgane Staelens, studente Grafische Vormgeving uit Brugge, zijn twee jobstudenten die de kaartjes afteken bij de Douviehoeve. “Ik ben hier al een paar keer op bezoek geweest en ben dan op een bepaald moment beginnen zoeken of ik geen vakantiejob kon doen”, zegt Wonne. “Het is in ieder geval fijn werken hier.” Collega Morgane bevestigt dat. De meisjes studeren in de dode momenten even in de catalogus. “Op die manier komen we nog wat te weten en kunnen we de bezoekers nog wat extra uitleg geven. Of we weten dat het eventueel de laatste editie zou zijn? Neen, daar weten we niets van. Dat zou dan wel erg jammer zijn.”

In de zomer van 2017 raakte bekend dat de Vlaamse regering de erkenning en de structurele subsidies ging schrappen voor de periode 2017-2021 van vzw Kunst, de organisator van het Kunstenfestival Watou. De vzw gaf aan om na de editie van 2016 de handdoek in de ring te gooien. Na overleg tussen de stad Poperinge, de provincie en Vlaanderen werd een oplossing gevonden tot en met dit jaar. Voor volgend jaar, wat normaal 40ste editie zou moeten worden, is het dus nog afwachten. Het Kunstenfestival Watou loopt nog tot en met 1 september. Meer info via www.kunstenfestivalwatou.be.