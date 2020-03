Meldpunt ‘Poperinge Helpt’ beantwoordt coronavragen Laurie Bailliu

23 maart 2020

16u02 0 Poperinge Heel wat mensen zitten met een pak vragen omtrent het coronavirus. Meldpunt ‘Poperinge Helpt’ beantwoordt alle vragen rond hulp- en zorginitiatieven.

Poperinge Helpt kan je bereiken van 057/346 500. Er is ook een meldpunt economie, specifiek voor handelaars, horeca, bedrijven en zelfstandigen, en gericht op (bedrijfs)economische vragen. Dat is bereikbaar via 057/34.66.28. Een algemeen meldpunt voor alle overige vragen is 057/346.660. De 3 meldpunten zijn 7 dagen op 7 operationeel van 8 uur tot 20 uur tot zolang de crisis duurt.

Vragen kan je ook mailen naar corona@poperinge.be. Alle actuele informatie over corona is te vinden op de website www.info-coronavirus.be. Wie zich inschrijft op Be-Alert krijgt onmiddellijk via mail/sms officiële, up-to-date informatie over het coronavirus van de federale overheid.