Meerjarenplan Poperinge: inzetten op duurzame en groene ontwikkeling Laurie Bailliu

18 december 2019

06u30 0 Poperinge Bijna 37,4 miljoen zal Poperinge investeren in de periode 2020-2025. Dat blijkt uit het nieuwe meerjarenplan. Een duurzamere stad en het vergroenen van het straatbeeld wordt in dit beleidsplan aangepakt.

“We starten een dossier op voor de uitbreiding van de ring. Daarvoor voorzien we 50.000 euro in 2023/2025”, zegt burgemeester Christof Dejaegher. “De stad ontwikkelt een visie op het behoud, verleggen en afschaffen van buurt- en voetwegen. We bereiden ook de ombouw van de stationsomgeving tot een mobiliteitsknooppunt voor en werken het gemeentelijk mobiliteitsplan af. De parkeerkaart wordt gedigitaliseerd en we voeren sms-parkeren in. Duurzame verplaatsingen worden aangemoedigd met fietsherstelpalen, een mobiele fietsenstalling, extra fietsenstallingen, elektrische dienstfietsen, schuilaccommodatie, een bluebikepunt, een week van de mobiliteit en een autodeelactieplan”, vult schepen Marjan Chapelle aan. De aanleg van fietspaden Poperinge-Westouter, zachte verbindingen en het herstel van het jaagpad aan de IJzer moeten die duurzame verplaatsing ondersteunen. “De verkeersveiligheid willen we verhogen met extra elektronische verkeersborden, snelheidsremmers en extra signalisatie in de zone 30.”

Vergroening

Fluvius neemt het openbaar verlichtingsnet over en gaat de openbare verlichting vervangen door ledarmaturen. De verlichting wordt ook gedeeltelijk gedoofd ’s nachts.” De stad zal haar patrimonium ook energiezuiniger maken. “Qua afvalbeleid schakelen we in 2021 over van zakken naar containers, gaan we acties houden tegen zwerfvuil en sluikstorten en gaan we extra individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater plaatsen”, zegt schepen Kris Notebaert (CD&V). “We gaan ook investeren in de vergroening en de verhoging van de belevingswaarde van het openbaar domein (40.000 voor bloembakken in 2021), een jaarlijkse kostprijs van 355.000 euro. Ook de begraafplaatsen in deelgemeenten gaan we groener aanleggen en Krombeke en Proven krijgen een nieuwe begraafplaats”, vult schepen Ben Desmyter (CD&V) aan.