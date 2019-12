Meerjarenplan Poperinge: dienstverlening, evenementen en sport Laurie Bailliu

17 december 2019

16u56 6 Poperinge Bijna 37,4 miljoen zal Poperinge investeren in de periode 2020-2025. Dat blijkt uit het nieuwe meerjarenplan. De dienstverlening, het evenementenaanbod en sportinfrastructuur wordt aangepakt.

“Er wordt in de toekomst ingezet op een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening. Het sociaal huis wordt een laagdrempelig stadskantoor met een verhoogde klantgerichtheid door onder andere een online afsprakenmodule, een digitaal klantgeleidingssysteem en een snelbalie. De stad treedt binnenkort ook naar buiten als één organisatie met één huisstijl”, zegt burgemeester Dejaegher.

Naast dienstverlening wordt ook het evenementenaanbod aangepakt. “Het huidige aanbod van bijvoorbeeld Lekker Westhoeks en de Hoppefeesten wordt kritisch geëvalueerd, krijgt nieuwe accenten en er komen nieuwe evenementen, zoals Feniks en het Piconfestival. Poperinge neemt ook de organisatie van het jaarlijkse Kunstenfestival Watou in handen. Zowat alle subsidiereglementen (voor verenigingen) worden herbekeken”, zegt schepen Loes Vandromme. “De fusie van de economische agentschappen CVBA Sappenleen en vzw Centrummanagement geeft de economie dan weer een boost. In 2020 voorzien we onder andere de aankoop van twee bedrijfspanden in de Gasthuisstraat om te verhuren aan starters tegen een realistische prijs. Zo willen we de leegstand aanpakken, maar ook de starters een duwtje in de rug geven”, vult Dejaegher aan.

Het autonoom gemeentebedrijf De Kouter laat in 2020 een masterplan sportzone Poperinge opmaken (35.000 euro) rond de toekomstige ruimtelijke invulling. “Er is 265.000 euro ingeschreven voor de aanleg van een baseballterrein in 2022”, zegt schepen Marjan Chapelle.

Op de Don Boscozone staan verder volgende investeringen gepland

* wifi in de sporthal

* nieuwe luchtgroepen in sporthal 1 en brandcentrale in sporthal 2

* ledverlichting in de sporthallen (+ op de voetbalvelden Reningelst)

* nieuwe wandplaten voor de E-tribunes

* ontwerp tennisinfrastructuur

* een tijdsregistratieplek voor atletiek

* vervanging van de omheining tussen skatepark en F/G-terrein

* onderhoud van het skatepark

“Het buitenschrijnwerk en het sanitair van de Maeke-Blydezaal worden vernieuwd. In Reningelst wordt de borstwering hersteld en komen er twee nieuwe staantribunes. Voor het sport- en recreatiebad blijven de investeringen beperkt tot een vervangingskrediet. Er is nog een beperkt sportbudget ten laste van de stad. Het gaat enerzijds om twee investeringstoelagen voor de sporthal van het VTI en de geplande bouw van een nieuwe sporthal in het Sint-Janscollege en anderzijds voor de aanleg van een sportveld in de Rederijkerswijk.