Meer dan helft te snel bij weekendcontroles in Westhoek LSI

17 februari 2020

15u30

Poperinge Bij snelheidscontroles in Heuvelland, Wervik, Moorslede, Poperinge en Zonnebeke is afgelopen weekend meer dan de helft van de gecontroleerde automobilisten beboet. Zeven rijbewijzen zijn ingetrokken.

De politie van de zone Arro Ieper voerde de controles op zaterdag uit, telkens in bebouwde kom. In Zonnebeke reden 46 van de 69 gecontroleerde automobilisten te snel. De hoogst gemeten snelheid was 107 kilometer per uur. Van de 260 gecontroleerde chauffeurs hadden er 22 te veel gedronken. Vijf moesten onmiddellijk hun rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. De vijf afgenomen speekseltesten bleken allemaal positief voor drugs. Nog eens twee automobilisten moesten daardoor hun rijbewijs inleveren. Drie automobilisten hadden geen rijbewijs en zagen hun auto aan de ketting gelegd.