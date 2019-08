Mazarinetaart van Chocolaterie Stijn en bvba Verheyde: “Zoete smaak, waarbij vooral kaneel naar boven komt” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 LBR

31 augustus 2019

07u00 0 Poperinge De mazarinetaart is een typisch streekproduct uit Poperinge en is verkrijgbaar bij twee producenten: Pieter Verheyde van restaurant Terminus uit Abele en Stijn Glorie van Chocolaterie Stijn uit Poperinge. “Het is een bommetje en uniek van smaak”, meent Verheyde.

De Poperingse mazarinetaart is vooral bij Poperingenaars erg gekend. “Het streekproduct gaat al heel wat jaren mee. Mijn moeder gebruikte vroeger het recept van een Poperingse non, maar een paar jaar geleden heb ik het recept gekregen van bakker Marc Sansen. Mazarinetaart was een van zijn specialiteiten”, vertelt Pieter Verheyde van restaurant Terminus in Abele. “Mazarine is een streekspecialiteit en wordt al jaren bereid volgens een oud recept, overgedragen van vader op zoon. De familie Sansen bakte het al 170 jaar op basis van dat recept.”

Kaneel

De Poperingse mazarinetaart is een taart van briochedeeg, overgoten met een warme saus van boter en stroop en bestrooid met kaneel. Het was vroeger erg populair als dessert op ‘pastoorconferenties’ en bij rouwmaaltijden voor de vooraanstaande burgerij in en rond Poperinge. “De kaneel geeft de taart zijn authentieke geur en unieke smaak. Het klinkt misschien vreemd, maar het hoort er gewoon bij en is geïntegreerd in het dessert. De mazarinetaart is dan ook een bommetje en uniek van smaak. Na al die jaren is het nog altijd een fantastisch product. En dan te denken dat we vroeger onze mazarinetaart bij Marc Sansen kochten en nu maken we die zelf zoals Marc het altijd gedaan heeft.”

Steeds meer toeristen

Ook bij Chocolaterie Stijn gaat mazarinetaart vlot over de toonbank. “Het blijft een populair product. Mazarinetaart, die je trouwens warm moet eten, is een streekproduct dat ons typeert. Het is een verborgen parel en echt typisch Poperings. Het heeft een zoete smaak, waarbij de kaneel zeker naar boven komt. Je moet het echt eens proeven voor je beslist of je het lust of niet. We merken ook dat Poperingenaars het vaak kopen als ze mensen over de vloer krijgen die niet van deze streek zijn. Ook krijgen we steeds meer toeristen over de vloer die ons streekproduct willen proeven”, legt Stijn Glorie uit.

Mazarinetaart, die je trouwens warm moet eten, is een streekproduct dat ons typeert. Het is een verborgen parel en echt typisch Poperings Stijn Glorie

En ook Stijn gebruikt het recept van Marc Sansen, want hij heeft enkele jaren geleden de bakkerij Sansen overgenomen. “Samen met de bakkerij kreeg ik zo ook de recepten in handen. Na de overname hebben we het product gehouden zoals het was, ook de verpakking is ongewijzigd gebleven. Alleen de lay-out hebben we onder handen genomen. We verkopen mazarinetaarten voor één, twee of zes mensen”, besluit Stijn.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.