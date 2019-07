Marktrock Poperinge zoekt vrijwilligers LBR

30 juli 2019

17u59 0 Poperinge Marktrock Poperinge is nog op zoek naar vrijwilligers voor de periode van donderdag 29 augustus tot en met maandag september (uitgezonderd zondag).

Ook mensen die maar één dag kunnen helpen, zijn welkom. Wie een handje wil helpen, kan zich altijd aanmelden via info@marktrockpoperinge.be of per persoonlijk bericht via Facebook.