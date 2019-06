Marktrock Poperinge zet eerste stappen naar een milieuvriendelijker festival LBR

04 juni 2019

17u47 0 Poperinge Het stadsfestival Marktrock Poperinge strijkt op zaterdag 31 augustus neer op de Grote Markt. Laura Tesoro, Red Spot Junior en Rewind Fast Forward prijken op de affiche. Dit jaar zet de organisatie de eerste stappen naar een milieuvriendelijker festival.

“Onze affiche bestaat ook dit jaar uit een diversiteit aan artiesten die een breed publiek aanspreken. We hopen dat deze 33ste editie een toffe dag zal worden en een mooie afsluit van de zomer zal beteken”, klinkt het bij Frank Neuville van de Marktrock Poperinge organisatie. Red Spot Junior, met onder andere Poperingenaar Frederik Mahieu, de Lokerse band Nevermind Nessie en De Mens, met Poperingenaar en MIA-winnaar David Poltrock staan op de affiche van Marktrock Poperinge op zaterdag 31 augustus. “We starten met Red Spot Junior met eigen volk en daar kijken we zeker naar uit. Ook met De Mens staat eigen volk op het podium met Poperingenaar David Poltrock.”

Laura Tesoro zal dit jaar ook op het podium van Marktrock Poperinge staan. “Ook dit jaar hebben we iemand van Liefde voor Muziek te pakken, maar dat wisten we niet op voorhand. Iedereen kent haar Eurovisie Songfestival nummer ‘What’s The Pressure’. Een fantastische zangeres met ongelofelijk veel pit. Ook van de nummers ‘Higher’, ‘Beast’ en ‘Mutual’ kennen de mensen haar natuurlijk.”

Rewind Fast Forward en Dimitri Wouters werden als laatste aan de affiche toegevoegd. “Rewind Fast Forward is een band die partymuziek speelt. Sinds 2018 heeft Rewind Fast Forward Gio Kemper, bekend van So You Think You Can Dance, Nachtwacht, de musical ‘Alladin’ en de Ketnetband, in de rangen. De groep brengt een cocktail van rauwe energie, fun en hits. Dimitri Wouters zal het publiek trakteren op een dj-set. Sinds september 2018 is hij officieel dj op radiozender Q-music”, zegt Frank.

“Vorig jaar was een fantastische editie door het Niels Destadsbader effect. Doorgaans mogen we een 7.000-tal mensen verwelkomen, maar tijdens de editie 2018 waren dat er toch een 1.500 tot 2.000 meer. We zijn ervan overtuigd dat deze editie ook uitstekend zal zijn. Op vrijdagavond kunnen mensen opnieuw terecht in onze VIP-tent om iets te drinken. De tent staat er toch, dus we kunnen ze maar beter nuttig gebruiken.”

Vanuit het stadsbestuur kreeg de organisatie de vraag of er een inspanning kon gedaan worden op vlak van milieu. “Het stadsbestuur is ons gunstig, dus we willen hun vraag zeker tegemoetkomen. We mogen het stadhuis gebruiken tijdens Marktrock en dat betekent heel veel voor ons. Er wordt nagedacht over veranderingen op vlak van milieu, maar een duidelijk oplossing over hoe we het anders kunnen doen hebben we niet. In de mate van het mogelijke doen we ons best, maar er is geen pasklaar antwoord. Herbruikbare bekers betekent dat we extra mensen moeten inzetten om deze af te wassen. Bij het gebruik van glazen zal er moeten gewerkt worden met waarborg. Het zijn alternatieven die we zien zitten, maar die nog niet voor deze editie zullen zijn. Er moet over nagedacht worden en een aanpak moet uitgewerkt worden om dit succesvol te kunnen realiseren. De eerste stap in de goede richting werd dit jaar alvast gezet. Onze catering zal niet meer met plastieken materialen werken, maar wel met hout en afbreekbaar materiaal.”