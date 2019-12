Marktrock Poperinge wordt tweedaags festival LBR

30 december 2019

15u08 0 Poperinge Het stadsfestival Marktrock Poperinge is volgend jaar toe aan zijn 34ste editie en dat wordt een tweedaagse. “Ter voorbereiding van ons feestjaar in 2021”, zegt Frank Neuville.

In 2020 strijkt het stadsfestival Marktrock Poperinge opnieuw neer op de Grote Markt. Voor hun 34ste editie zal het festival het wat anders aanpakken. “Onze volgende editie wordt een tweedaagse. Het podium staat er toch al, dus waarom niet ten volle benutten?”, klinkt het bij Frank Neuville van Marktrock Poperinge. “Op vrijdag 28 augustus trappen we het festival op gang met twee bands. Enerzijds een Poperingse band en anderzijds een Gentse band waarvan de zanger roots heeft in Poperinge. De namen maken we nog niet bekend, maar één band heeft in het verleden al op ons podium gestaan.”

Tal van kleinere festivals moeten gaan besparen, maar Marktrock Poperinge kan dus uitbreiden. “We zorgen heel goed voor ons geld en we besparen waar we kunnen. Een tweede festivaldag is eigenlijk geen investering voor ons. Sinds enkele jaren mogen we het stadhuis gebruiken, waardoor we niet meer moeten investeren in kleedkamers. Daarmee besparen we geld. En zo zijn er nog heel wat zaken waarop we besparen, maar waarvan onze bezoekers niets merken”, vertelt Frank. “Het tweedaags festival in 2020 is ter voorbereiding van onze verjaardagseditie in 2021. We weten nog niet wat we gaan doen om 35 jaar Marktrock Poperinge te vieren. Gaan we voor een tweedaagse, gaan we internationaal? Met het tweedaagse festival in 2020 gaan we eens proberen of het meevalt en waar de schoonheidsfoutjes zitten. Het podium staat er toch al, dus waarom niet ten volle benutten?

De organisatie wil benadrukken dat Marktrock Poperinge ook in 2020 gratis zal zijn. “Het is de bedoeling om het festival, zolang dat mogelijk is, gratis te houden. De laatste jaren hebben we heel succesvolle edities gehad met mooie namen zoals Niels Destadsbader, Laura Tesoro.. én mooi weer. Bij slecht weer voelen we dat natuurlijk onmiddellijk. Als we op vrijdag 1.000 toeschouwers hebben die elk twee pintjes drinken, dan zijn we content. Als we toch wat geld moeten toesteken, is het een leerschool voor ons.”

Vorig jaar stonden Laura Tesoro, Red Spot Junior en Rewind Fast Forward op de affiche van Marktrock Poperinge. “De affiche voor 2020 is bijna afgewerkt. Ik denk dat we onze succesformule gevonden hebben: een beetje folk, wat rock, een coverband, afsluiten met een DJ.. De affiche die we dit jaar voor ogen hebben, daarmee zullen we onze toeschouwers tevreden kunnen stellen”, zegt Frank. “De eerste naam op de affiche is Belgian Quo Band, een tributeband van Status Quo.