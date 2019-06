Maria-Ommegang trekt opnieuw door centrum op 7 juli, maar dat was even niet zeker LBR

12 juni 2019

15u21 0 Poperinge De Maria-Ommegang is in Poperinge een vaste waarde geworden aan de start van de grote vakantie. De processie trekt op zondag 7 juli opnieuw door de Poperingse straten. Dit jaar staan Wilfried Lannoeye en Rita Mareco als voorzitter en secretaris aan het roer.

De processie beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont het mirakel van het doodgeboren kind dat weer levend werd in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. Jong en oud lopen in deze processie mee. Het ommegangscomité probeert ieder jaar alles klaar te stomen voor die grote dag. Dit jaar gaan ze aan de slag met een nieuwe voorzitter, Wilfried Lannoeye en een nieuwe secretaris Rita Mareco. Wilfried draait al jaren mee onder andere bij één van de belangrijkste voorbereidingen, namelijk het halen en klaarleggen van alle kledij, attributen, en alle belangrijke voorwerpen. Zelf stapt hij ook mee. Ook Rita is een trouwe meestapper en kan vanuit die jarenlange edities veel inbrengen tijdens de maandelijkse vergaderingen.

“Als geboren en getogen Poperingenaar heb ik de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Sint- Jan met de paplepel meegekregen. Samen met mijn ouders, ons gezin thuis vroeger, kwam ik jaarlijks naar Poperinge centrum tijdens de noveen. In de lagere school heb ik heel veel jaren mee gestapt in de processie. Toen, zoveel jaren geleden, is het eigenlijk allemaal begonnen”, zegt secretaris Rita Mareco. Na een verhuis van en naar Poperinge groeide de voeling met de Maria Ommegang meer en meer. Rita stelde zich kandidaat als nieuwe secretaris toen haar voorganger Jef ermee stopte.

“Hoe dan ook was ik al intens betrokken bij alles wat O.-L-Vrouw van St.-Jan aangaat en nu kan ik er nog meer energie insteken. Vijf jaar geleden ging ik terug naar Lourdes en daar is mijn geloof in de Lieve Vrouw alleen maar toegenomen. De maandelijkse vergaderingen zie ik niet echt als werk. Ik vind het een eer om dit te kunnen en te mogen doen. Samen met de nieuwe voorzitter, Wilfried en het hele enthousiaste jonge team zetten we ons in om de aloude traditie in ere te houden en een hoogfeest te maken van de eerste zondag van juli met de processie als apotheose.”

Rederijkers

In 1996 verhuisde Wilfried naar Poperinge. Datzelfde jaar liep Wilfried, samen met één van zijn kinderen, voor het eerst mee in de processie. “Ik veranderde de eerste jaren nog soms van groep. Waar nodig was sprong ik in, maar het moet nu toch al bijna 20 jaar zijn dat ik behoor tot de rederijkers. Met de verschillende leden zijn we na al die jaren een hechte groep geworden”, vertelt voorzitter Wilfried Lannoeye.

In februari werd Wilfried gecontacteerd door E.H. Dominiek Moens met de vraag om te helpen zorgen dat de Ommegang toch zou doorgaan dit jaar. “De voorzitter had zijn ontslag gegeven en alles dreigde in het honderd te lopen. Van het een kwam het ander en ik stemde toe om interim voorzitter te worden. Het is vooral een hele uitdaging en je doet er rijke ervaringen mee op. Maar ik doe het graag en als alles op 7 juli vlekkeloos verloopt, zal ik een tevreden man zijn. Het voelt goed een lange traditie te kunnen helpen in ere houden.”

Er wordt volop werk gemaakt aan de rekrutering van de vrijwilligers. “We hopen dat er terug zo’n 1000 mensen meestappen in de processie. Alles blijft hetzelfde als vorig jaar. We zitten met een vernieuwd en jong bestuur en onze prioriteit is te zorgen dat de processie terug kan uitgaan dit jaar. Volgend jaar hebben we dan meer ruimte om te kijken voor enkele vernieuwingen”, zeggen Wilfried en Rita. Enkele jaren werd de processie geplaagd met regenweer waardoor het moest afgelast worden. “Bij slecht weer komt het bestuur samen met de burgemeester en verantwoordelijken van diverse diensten om te bespreken of de processie een half uur zal uitgesteld of afgelast worden. Begint het echter te regenen tijdens de processie, dan zijn er overal op de diverse wagens regenjasjes voorzien zodat de kostbare kledij toch kan beschermd worden.”

Als de weergoden het toelaten gaat de Maria Ommegang dit jaar door op zondag 7 juli om 15.30 uur. “De processie start in de Bruggestraat aan het zwembad, en vervolgen via de Guido Gezellestraat, de Grote Markt en de Gasthuisstraat. Via de Casselstraat en de Keer van de Ommegang komen we in de Boeschepestraat om dan via Vroonhof en Ieperstraat te eindigen in de Valkestraat.”