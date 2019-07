Mantelzorgcafé ‘t Koetertje trekt naar De Lovie voor ‘Zomerpicknick’ LBR

30 juli 2019

18u31 0 Poperinge Mantelzorgcafé ‘t Koetertje trekt in augustus naar De Lovie. De mantelzorgers en de persoon voor wie ze zorgen worden er getrakteerd op een picknick.

Mantelzorgers worden op dinsdag 6 augustus uitgenodigd om samen met de persoon voor wie ze zorgen te genieten van een lekkere picknick. Daarvoor gaat het mantelzorgcafé ‘t Koetertje op verplaatsing en trekken ze hiervoor naar het domein van De Lovie. Er wordt eerst een mooie wandeling gemaakt en daarna is er een drankje en een hapje voorzien. Ook bij slecht weer gaat het mantelzorgcafé door op het domein van De Lovie. Er worden dan oude volksspelen gespeeld en wordt er binnen gegeten in het Trefhuis van De Lovie.

Om 17 uur wordt er afgesproken op het domein van De Lovie, Krombeekseweg 82 in Poperinge. Parkeren kan ter hoogte van het kasteel. De prijs van het mantelzorgcafé bedraagt 5 euro. Graag inschrijven voor 1 augustus via karlijn.debruyne@poperinge.be of 057/34.65.00. Bij vervoersproblemen wordt er geprobeerd om een oplossing te vinden.