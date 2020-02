Man (80) wordt onwel achter het stuur en sterft VHS

10 februari 2020

In de Nijverheidsstraat in Poperinge, aan de achterkant van het station, is maandagvoormiddag een man overleden. Hij werd onwel achter het stuur van zijn wagen. Daardoor week de man af van z’n rijvak en botste hij lichtjes met een tegenligger, een autootje van een thuisverpleegdienst. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man van 80 tevergeefs nog te reanimeren. Hij stierf echter ter plaatse. De brandweer plaatste een tent om het slachtoffer aan het zicht van passanten en buurtbewoners te onttrekken. De Nijverheidsstraat was plaatselijk een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.