Man (50) die flat in brand stak, liet afscheidsbericht achter VHS

12 september 2019

11u14 0 Poperinge Olivier D., de man van 50 die vorige week vrijdag in Werf in Poperinge brand stichtte in zijn dakappartement, liet net voor de feiten een afscheidsbericht achter. Dat bevestigt het Ieperse parket. De man zegt nu echter “dat het allemaal niet zo bedoeld was.”

De hevige brand vernielde vrijdagavond laat, rond elf uur, het dakappartement van een klein flatgebouw. De overige bewoners, waaronder een Somalisch gezin met kleine kinderen, moesten worden geëvacueerd. De brandweer repte zich dan weer om de bewoner van de brandende flat met de ladderwagen in veiligheid te brengen. De man had zich teruggetrokken op zijn terras. Al snel bleek dat er niet alleen letterlijk een geurtje was aan de brand. Tot die conclusie kwam ook de branddeskundige, die ontdekte dat het vuur opzettelijk was aangestoken. Olivier D. werd aangehouden, afgelopen dinsdag besliste de raadkamer dat hij een maand langer in de cel moet blijven. In de uitgebrande flat werd een afscheidsbericht aangetroffen, waarop de bewoner had geschreven dat hij het leven niet meer zag zitten. Maar nu ontkent de man dat het allemaal niet zo bedoeld was.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.