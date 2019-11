Man (26) die ex stalkte met 34.000 sms’jes en telefoontjes opnieuw voor rechter voor identieke feiten VHS

11 november 2019

13u24 0 Poperinge Jarne C. (26) uit Poperinge moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden omdat hij zijn ex opnieuw zwaar heeft gestalkt. Merkwaardig, want de man werd eerder dit jaar veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij had de 31-jarige vrouw in amper zes maanden tijd bestookt met 34.000 telefoontjes en berichten, zo’n 200 per dag. Het leverde hem twee jaar met probatievoorwaarden op. Jarne C. was daar blijkbaar niet van onder de indruk.

Het komt allicht nooit meer goed tussen Jarne C. en de moeder van zijn drie kinderen. Toen de relatie een tijdje geleden spaak liep, besloot de man om er alles aan te doen om het hart te heroveren van de vijf jaar oudere vrouw. Alleen de manier waarop deed wenkbrauwen fronsen: C. vond er niet beter op dan de vrouw intensief te stalken. Hij bestookte haar met telefoontjes en sms-berichten: 34.000 in zes maanden tijd, zowat 200 per dag. De vrouw diende tientallen keren klacht in.

De beste bedoelingen

C. is invalide en werkt niet. Daardoor had hij zeeën van tijd om zijn ex te stalken. “Ik stuurde haar berichten van ‘s morgens 5 uur tot 1 uur ‘s nachts. Niet alleen belde en sms’te ik haar, ook via Messenger en WhatsApp stuurde ik haar berichten. Met de beste bedoelingen overigens, want ik deed dat enkel om haar terug te winnen. Ze is en blijft de vrouw van mijn leven, nooit zal ik haar laten vallen”, liet C. eerder optekenen. Zijn bizarre gedrag leek overigens ook te lonen: zijn vriendin ging overstag en de twee werden weer een koppel. Maar niet voor lang.

Voorwaarden geschonden

De rechter veroordeelde Jarne C. in maart van dit jaar tot twee jaar cel met probatievoorwaarden. Hij hoefde dus niet naar de gevangenis maar moest zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Die heeft hij geschonden want opnieuw viel de man zijn ex-vriendin intensief lastig. De vrouw diende nog maar eens klacht in en dat leidde tot de arrestatie en uiteindelijk ook de aanhouding van de Poperingenaar. Hij zit nu al sinds 10 mei in de cel en is intussen doorverwezen naar de correctionele rechtbank. C. moet zich dus opnieuw verantwoorden voor stalking. Dat zal hem meer dan waarschijnlijk een zwaardere straf opleveren dan het vonnis in maart van dit jaar. Hij riskeert ook dat zijn voorwaardelijke straf van in maart effectief wordt. De man blijft alvast minstens in voorhechtenis tot hij voor de rechter moet verschijnen.