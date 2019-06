Man (20) botst met auto tegen paal maar blijft ongedeerd VHS

26 juni 2019

12u30 0 Poperinge Vedaste N., een jongeman van 20 uit Heuvelland, is woensdagmorgen met zijn Ford Ka van de weg geraakt en tegen een elektriciteitspaal beland. Dat gebeurde langs de Ouderdomseweg in Poperinge.

Het was iets voor zeven uur toen Vedaste N. om nog onbekende reden de controle over zijn stuur verloor. De Ford Ka van de jongeman kwam in de gracht terecht en sloeg frontaal te pletter tegen een elektriciteitspaal. De klap was zo hevig dat de paal afbrak. De bestuurder was even groggy maar ongedeerd. Hij kon zelf uit zijn voertuig klauteren. De afgebroken paal moest vervangen worden.