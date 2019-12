Magische kerstsfeer in kasteel Vlamertinge LBR

09 december 2019

18u39 0 Poperinge In en rond het kasteel van Vlamertinge word je deze maand ondergedompeld in een magische kerstsfeer. Kerstmagie brengt een verhaal dat je letterlijk meeneemt door het kasteel.

In het kasteel voeren de acteurs ‘Het magische sprookjesboek’ op. In de Elfenschool van de Kerstman is iedereen in de weer voor het feest van Kerstmis. De Kerstman wil alle kinderen een sprookjesboek schenken, maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Heel sprookjesland staat op zijn kop en dat creëert hilarische toestanden.

Op vrijdag 20 december kun je samen met de Gezinsbond om 19 uur de sfeer opsnuiven in het kasteel van Vlamertinge in de Hospitaalstraat 28 . Het kerstverhaal duurt tot 20.30 uur. Parkeren langs de openbare weg of op de parking van het Westhoek Turncentrum. Een kaartje kost vijftien euro, kinderen jonger dan 5 jaar mogen gratis binnen. Inschrijven voor 13 december via plovie.stefanie@telenet.be, op 0485/50.28.73, via maes_sofie@hotmail.com, op www.roesbruggeharinge.gezinsbond.be/ of op 057/30.05.94. Vooraf overschrijven op BE37 7383 1509 5428. Het evenement is niet toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling.