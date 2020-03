Maatwerkbedrijf Sowepo viert 25-jarig bestaan Laurie Bailliu

16 maart 2020

15u31 0 Poperinge Sociale werkplaatsen Poperinge blaast deze maand 25 kaarsjes uit. Sowepo vzw is een maatwerkbedrijf met arbeidszorgcentrum waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen om zich te ontplooien via werk op maat.

Sowepo kent zijn oorsprong in 1987 toen de mannenopvang ‘De Korenaar’ werd opgericht, waar arbeidsmatige activiteiten werden aangeboden aan daklozen. Daarna werd in 1995, precies 25 jaar geleden, Sowepo vzw opgericht, zoals we de organisatie nu kennen. Vier jaar later verkreeg Sowepo haar officiële erkenning als sociale werkplaats. Nog eens drie jaar later volgde de erkenning ‘Arbeidszorg’. Sinds 1 januari 2019 draagt Sowepo officieel de naam van maatwerkbedrijf, net als alle andere beschutte en sociale werkplaatsen die voortaan onder deze gemeenschappelijke noemer vallen.

Zinvolle arbeid

Sowepo telt 180 medewerkers. “We zijn natuurlijk trots op ons 25-jarig bestaan. Al bijna een kwart eeuw zetten we ons dag in, dag uit honderd procent in voor onze klanten. Maar waar het allemaal rond draait, zijn natuurlijk de drijvende krachten achter onze organisatie, onze maatwerkers. Niet voor niets willen we voor iedereen met een beperking partner op maat zijn. Via het aanbieden van zinvolle arbeid, willen we onze medewerkers helpen hun plaats in de maatschappij op een volwaardige manier in te vullen. In al die jaren hebben we niet stilgezeten. Dat we bouwen aan een moderne organisatie, nemen we bij Sowepo best letterlijk”, zegt algemeen directeur Walter Bilcke.

Verhuizen

“Dankzij de komst van een nieuwbouwsite verhuizen we binnenkort al onze voedingsactiviteiten naar nieuwe productieruimtes. Dat geeft ons ruimte om te groeien als maatwerkbedrijf. De overheid stelt namelijk steeds hogere eisen rond professionalisering, het behalen van een kwaliteitslabel,... Ook onze klanten stellen hogere eisen rond flexibiliteit, complexiteit en kwaliteit. Om dit alles te kunnen realiseren en ook rekening te houden met de mogelijkheden van onze medewerkers, hebben we nood aan ondersteunende technologie. Als wij durven kijken naar wat op ons afkomt, vormt dit een enorme uitdaging voor de toekomst.”

Een jaar lang zal een verjaardagsbanner aan het onthaal hangen. Een groot feest was een logische stap geweest, maar daar wacht Sowepo nog even mee tot de nieuwbouwsite afgewerkt is later dit jaar. Daarmee kan het jubileumjaar in stijl worden afgesloten.