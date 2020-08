Maakbib behoort voortaan tot vaste aanbod in bibliotheek Laurie Bailliu

18 augustus 2020

16u46 0 Poperinge Deze week nemen tien kinderen via de Popsjot-werking deel aan een Maakbib-kamp in het Poperingse Vroonhof. Vanaf september organiseert de bibliotheek maandelijkse Maakbib-workshops.

De plaatselijke bibliotheek engageert zich sinds enkele maanden voor dit nieuwe initiatief om met nieuwe machines zelf allerlei zaken te creëren. “Via ‘Maakbib’ willen we minstens twee jaar zoveel mogelijk ruimte geven aan innovatie en creativiteit in de bibs van de streek. We krijgen daarvoor geld van Vlaio, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. Hierdoor kunnen we experimenteren met lasercutters, 3D-printers, warmtepers,... Bibliotheken zijn door de laagdrempeligheid de ideale plaatsen om jongeren in contact te brengen met de maakwereld”, zegt schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V).

Workshops

Deze week loopt een Maakbib-kamp in het Vroonhof. De bib werkt vanaf september een maandelijkse creatieve workshop uit voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het gaat om doorloopsessies om van Maakbib te proeven die telkens op de laatste woensdag van de maand plaatsvinden. De workshops zullen plaatsvinden op 30 september, 28 oktober en 25 november, van 14 tot 16 uur.

Maakbib is een initiatief waar de bib als partner in Biblio7 aan deelneemt. Deze koepel van de bibliotheken van Poperinge, Ieper, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke werkt hiervoor zoveel mogelijk samen, onder andere door toestellen aan elkaar uit te lenen. Het nieuwe initiatief wordt mogelijk gemaakt door de medewerking en de expertise van vzw Creatieve Stem.