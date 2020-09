Maak een dementievriendelijke wandeling Laurie Bailliu

07 september 2020

16u04 0 Poperinge Met je eigen bubbel en volledig coronaproof kan je tijdens de maand september een dementievriendelijke wandeling maken doorheen het Poperingse stadscentrum.

De dementievriendelijke wandeling is 2,2 kilometer lang en telt 10 rustpunten (zitbanken). Bij de rustpunten kan je letterlijk stilstaan bij dementie door de voorziene informatie, verhalen, foto’s en doe-opdrachten. Daarnaast is er tijdens de wandeling ook een kennisquiz over dementie. Wie van jullie is de grootste dementiekenner en mag een prijs ontvangen? Het plan met de uitgestippelde wandeling en het antwoordformulier kan je ophalen in het Lokaal Dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge. Het plan kan je elke werkdag ophalen tussen 9 en 12 uur en 14 en 16 uur. Foto’s van de wandeling kan je online delen met #poperinge.