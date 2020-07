Luisteren naar verhalen, terwijl je geniet van een driegangenmenu: restaurant ’t Hommelhof lanceert ‘Klank & Borden’ Laurie Bailliu

03 juli 2020

16u55 0 Poperinge Chef-kok Stefaan Couttenye van restaurant ’t Hommelhof uit Watou pakt uit met ‘Klank & Borden’. “Dineren en genieten van verhalen. Een initiatief dat ik genomen heb toen Kunstenfestival Watou geannuleerd werd”, zegt Stefaan.

In ’t Hommelhof op het Watouplein start op maandag 6 juli ‘Klank & Borden’. “Mensen komen verhalen vertellen, terwijl je geniet van een driegangenmenu. De verhalen komen in alle vormen en soorten. In het begin van het restaurant hadden we ook al dinertheaters”, zegt chef Stefaan Couttenye. “Toen Kunstenfestival Watou geannuleerd werd door de coronacrisis heb ik dit alternatief bedacht. We kunnen het Kunstenfestival uiteraard niet vervangen, maar ik wilde toch dat woord en Watou aanwezig bleven deze zomer. Uiteraard heeft het stadsbestuur met het fietsparcours ook wel een mooi initiatief gelanceerd. ‘Klank & Borden’ hebben we onder het goedkeurend oog van curator Peter Verhelst gedaan en ook stad Poperinge zet de schouders onder dit initiatief.”

Deelnemers

Couttenye heeft een programma samengesteld met bekende en minder bekende namen. “Er komen vijf artiesten langs en de verhalen zullen 30 tot 45 minuten duren. Op 6 juli komt Miguel Bouttry langs en hij is een echte Westhoeker. Sinds 2012 is Miguel een van de twintig rolmodellen van de campagne ‘De Westhoek Inspireert’, in 2014 behaalde zijn ‘Rent a Guide’ het label van ‘Herdenkingspartner Westhoek’ en in 2015 werd hij verkozen tot beste Toeristisch Ondernemer door Westtoer. In 2018 debuteerde Miguel met de novelle ‘De Klap’. Een verhaal waarmee hij ook een reeks vertelconcerten speelde op verschillende podia samen met gitarist Myrddin De Cauter”, weet Stefaan.

Gilles Renard en Jitse Verschueren vind je op 29 juli in ’t Hommelhof. “Samen brengen ze een avond vol woordkunstig en muzikaal vertier. Op 10 augustus hebben we Anne Gies over de vloer. Ze was jarenlang dé stem van TV 1, Radio Donna en RVi. Momenteel werkt ze als stemcoach bij de publieke omroep. Ze is ook auteur en geeft lezingen over onder andere Anne Frank en Miep Gies, daarover komt ze ook bij ons vertellen.”

Workshop voor kinderen

Op 5 augustus is er een extra workshop voor kinderen. “De kinderen worden geanimeerd en rond 18 uur kunnen hun ouders genieten van een maaltijd. Ook Wim Opbrouck komt nog langs, maar daar is nog geen concrete datum voor. Hij heeft ons verzekerd dat hij zeker komt.”

Reserveren verplicht

Vooraf reserveren is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt. “Er is plaats voor vijftig mensen. Om de social distancing te kunnen garanderen, zijn we uiteraard beperkt, maar we willen het ook intiem en gezellig houden”, besluit Stefaan. “Voor de eerste ‘Klank & Borden’ zijn nog enkele plaatsen vrij.” Reserveren op 0498/63.08.60 of via elsje1412@hotmail.com.