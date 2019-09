Loopfietsjesrace tijdens Cyrusfeesten LBR

02 september 2019

16u49 0 Poperinge Leef en beleef is het thema voor de Cyrusfeesten in Poperinge op zondag 8 september. Voor het eerst wordt een loopfietsjesrace georganiseerd.

De Cyrusfeesten zijn een jaarlijkse traditie geworden in Poperinge, met een aantal vaste elementen, maar ook nieuwe activiteiten. “Primeur dit jaar is een loopfietsjesrace voor kinderen met enkele behendigheidsproeven. Elke deelnemer krijgt een kleine attentie en de snelste deelnemer krijgt eeuwige roem”, zegt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. “Dit jaar wordt voor de tweede keer het rollatortreffen georganiseerd. Rollatorgebruikers en hun begeleiders worden vriendelijk uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst, waarbij ze een kort traject in het centrum afleggen. Het startschot wordt gegeven om 14.30 uur in de Guido Gezellestraat.”

De lokale handelaars tonen opnieuw hun nieuwe herfst- en wintercollecties tijdens een modeshow om 15 uur op de Paardenmarkt. Na de modeshow, om 16.30 uur, is er kinderdisco Sterrendisco. “De wedstrijdteams van dansschool Body Fit geven om 14 en 17 uur het beste van zichzelf op de Grote Markt. Van 14 tot 18 uur kunnen alle kinderen ook de ‘Playmate’ ontdekken op de Grote Markt, een groot springsculptuur bestaande uit ballen en touwen. Op de binnenkoer van het Hopmuseum kun je de vintage hopplukfeesten ontdekken of bezoek de fietsenmarkt en de stand van de vrijetijdsdiensten met verrassingsmuur op de Grote Markt.”

Straattheater ontbreekt niet tijdens de Cyrusfeesten. “Krijg een openhartige ontmoeting met De Bank Man, ontmoet de Teddyretraite, die een frisse berenneus ophaalt in het centrum, speel mee in je eigen slapstickfilm of haal je persoonlijk complimentje op bij Het Complimentariaat.”

Meer info op www.poperinge.be.