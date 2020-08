Loods naast woning volledig uitgebrand



Alexander Haezebrouck

29 augustus 2020

08u56 0 Poperinge Een loods naast een woning is zaterdagmorgen vroeg volledig uitgebrand. De brand ontstond iets voor 6 uur, niet veel later stortte het dak in. Niemand raakte gewond.

De brand in de loods die vrij staat van de woning waar een bedrijf in goederenvervoer gevestigd is, vatte zaterdagmorgen iets voor 6 uur vuur. De brandweer snelde ter plaatse. Niet veel later stortte het dak in, de vlammen sloegen naar buiten. Uit de loods konden twee auto’s naar buiten getrokken worden. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle en kon omstreeks 6.30 uur al beginnen nablussen. Ze konden niet verhinderen dat de volledige loods in vlammen op ging. De nabijgelegen woning bleef gevrijwaard. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend.