Loods met kisten zoete aardappel uitgebrand in voormalige kippenkwekerij LSI

04 december 2019

04u00

Bron: eigen berichtgeving 32 Poperinge In de Hapjesstraat in Krombeke is dinsdagnacht een loods van een kippenkwekerij uitgebrand. In de loods zaten geen kippen, maar stonden houten kisten met zoete aardappel gestald. De loods is eigendom van Yves Capoen en zijn echtgenote Regine Parret uit Pollinkhove.

“Ik werd wakker van enkele knallen”, vertelt een buurtbewoner. “Toen ik naar buiten keek, zag ik veel vlammen aan de kippenstallen.” De melding van de loodsbrand liep rond 0.30 uur bij de brandweer binnen. Verschillende posten snelden ter plaatse. Een van de vier leegstaande kippenloodsen van zestig meter lang ging volledig in de vlammen op. De andere loodsen konden gevrijwaard worden. In de uitgebrande loods zaten geen kippen maar stonden houten kisten met zoete aardappel. Die zijn ook verloren.

Brand onder controle

Na anderhalf uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen zou nog tot de ochtend duren. Zo’n 45 brandweermannen waren aanwezig om de brand te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Een deskundige zal die in opdracht van het Ieperse parket onderzoeken.