Loes Vandromme (CD&V) verkozen als Vlaams Volksvertegenwoordiger: “Platteland en Westhoek mogen niet vergeten worden” LBR

27 mei 2019

17u11 0 Poperinge De Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V) is met 12.232 voorkeurstemmen verkozen als Vlaams Volksvertegenwoordiger. “Pas om 2 uur 's nachts kwam ik te weten dat ik een zitje beet had. Even kreeg ik weer een adrenalinestoot”, lacht ze.

De schade voor CD&V blijft in West-Vlaanderen beperkt. In kanton Poperinge boeken ze zelfs vooruitgang. Voor de Kamer blijft CD&V de grootste partij, met een beperkt verlies (-0,1%). Voor het Vlaams parlement steeg de partij met 1,0% en eindigde als grootste partij met 30,4%. De Poperingse schepen Loes Vandromme stond op de vierde plaats op de West-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams parlement.

Lichtpunt

Pas na middernacht ontdekte de Poperingse schepen dat ze een zetel had bemachtigd. “Het was een spannende dag. Door technische problemen bleven de resultaten van Brugge op zich wachten. Rond 2 uur ’s nachts arriveerde ik thuis na een bijeenkomst van CD&V. Voor mijn deur ontdekte ik dat alle resultaten eindelijk bekend waren en wist ik dat ik mijn zetel in het Vlaams parlement had bemachtigd. Even kreeg ik weer een adrenalinestoot”, lacht Loes Vandromme. “Ik ben trots met mijn 12.232 voorkeurstemmen. Ik heb het vijfde meest aantal stemmen van CD&V en heb ook de vijfde zetel. Dit betekent dat ik mijn zetel op eigen krachten heb gekregen en dat vind ik toch belangrijk. Ik hoorde van mensen dat ik het lichtpunt ben voor hun verkiezingen en dat ik hoop geef. Dat doet me wel iets.”

Belangrijke dossiers

Vandromme zal haar zitje combineren met haar taak als Poperingse schepen. “Als schepen en mama van twee kinderen heb ik al leren plannen en dat zal nu niet anders zijn. Zowel privé als professioneel zal ik wat extra steun kunnen gebruiken, maar ik heb er zin in”, glundert Loes. “Voor de Westhoek zijn we met drie vertegenwoordigers en er is veel werk aan de winkel. Er liggen heel wat dossiers op tafel die belangrijk zijn voor de Westhoek. Basismobiliteit, aandacht voor onze infrastructuur, onze wegen, fietsveiligheid... Het platteland en de Westhoek mogen niet vergeten worden.”

Signaal

Net als in de rest van Vlaanderen heeft Vlaams Belang het ook in de Westhoek goed gedaan. “Ik had ergens wel verwacht dat Vlaams Belang het goed zou doen, maar dat ze zoveel stemmen zouden halen, had ik niet gedacht. Ik heb het gevoel dat niet elke inwoner heeft nagedacht over de verkiezingen. Ik denk dat we bij de analyse van deze verkiezingsuitslag ook moeten kijken naar de blanco en ongeldige stemmen. Welk signaal willen de kiezers daarmee geven?”