Live demonstratie van oude ambachten in OLV Gasthuis LBR

07 november 2019

17u42 0 Poperinge Het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis uit Poperinge keert op donderdag 14 november terug naar vroeger met hun ambachtenbeurs.

Op de beurs kan je live demonstraties van oude ambachten meepikken. De muziek van een accordeon en een draaiorgel brengt wat extra sfeer. Volgende ambachten worden getoond: spinnen, potten draaien, steenkappen/letterkappen, kantklossen, touwslager, stoelen vlechten, papier scheppen en spletters bakken. Er zijn ook oude tractoren te bezichtigen. De ambachtenbeurs vindt plaats in de polyvalente zaal van het OLV Gasthuis in de Ieperstraat 130 in Poperinge, van 14 tot 19 uur. De inkom is gratis.