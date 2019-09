Linum Foundation schenkt 16.500 euro aan vzw Superkrachtig lekker Christophe Maertens

13 september 2019

13u07 0 Poperinge De Linum Foundation uit Kuurne, die mensen steunt met weeskziekte, organiseerde ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan een benefietavond voor de vzw Superkrachtig lekker. In totaal kon er 16.500 euro worden geschonken.

De vzw Linum Foundation steunt mensen met weesziekte. Weesziekten zijn ziektes die heel zeldzaam zijn en die bij maar een klein percentage van de bevolking voorkomt. Zo’n ziekten zijn ernstig en vergen geldverslindende behandelingen. De sociale zekerheid voorziet daarvoor niet in terugbetalingen. De Linum Foundation werd opgericht vanuit een idee van de Kuurnse ondernemersfamilie Vanderbeke om jonge mensen, en hun families, die kampen met een weesziekte financieel te ondersteunen.

Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan organiseerde de vzw een benefiet in de brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Er werd daarvoor uitgekeken naar een project waarbij niet een, maar meerdere kinderen kunnen worden geholpen. Dat project werd gevonden in de vzw Superkrachtig Lekker. Die vzw is ontstaan uit het parcours van het gezin van Kim Milants met dochter Jasmijn. “Op 29 juni 2017 kregen wij het nieuws dat Jasmijn leukemie had. Sindsdien zijn we met haar het gevecht aan het voeren. Omdat ik me al jaren aan het verdiepen ben in voeding en de impact op ons lichaam was het voor ons als gezin een uitgemaakte zaak dat wij er alles aan zouden doen opdat Jasmijn ondersteund zou worden met vers bereide voeding”, zegt Kim.

Op de benefietavond mocht de Linum Foundation meer dan 320 gasten verwelkomen en kon een cheque ter waarde van 16.500 euro overhandigd worden aan Kim Milants van de vzw SuperKrachtig Lekker.