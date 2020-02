Linde en Niels zeggen ‘ja’ op de schrikkeldag Laurie Bailliu

28 februari 2020

18u44 0 Poperinge Linde De Baene en Niels Ingelaere stappen op de schrikkeldag in het huwelijksbootje. Het zal dus nog vier jaar duren voor ze hun eerste huwelijksverjaardag kunnen vieren. “Februari wordt onze feestmaand”, zeggen Linde en Niels.

Het pasgetrouwde koppel leerde elkaar kennen bij de KLJ in Poperinge. “In Gent hebben we elkaar wat beter leren kennen in studentenclub LILA. Daar is de vonk overgeslagen”, zeggen Linde (25) en Niels (27). Op 28 december 2018 ging Niels op de knieën om Linde ten huwelijk te vragen. “Nadat we beiden afgestudeerd waren, wilde Linde nog eens naar de kerstmarkt in Gent gaan. Niels nam me eerst mee naar Jill’s Beers and Burgers, waar we onze eerste date hadden. Daarna gingen we naar de kerstmarkt. Op de terugweg reed Niels nog langs de plaats waar we onze eerste kus gegeven hebben. Daar ging hij op zijn knieën en haalde hij een ring tevoorschijn”, vertelt Linde.

Een jaar later stappen ze in het huwelijksbootje, op de schrikkeldag dan nog. “In het begin dat we samen waren, hadden we al eens luidop zitten dromen wanneer we zouden trouwen. We wilden niet in de zomer trouwen en waren aan het kijken wanneer 28 februari eens op een zaterdag viel. Linde verjaart namelijk op 28 februari. Toen zagen we dat 29 februari 2020 op een zaterdag viel. Aangezien dit maar één keer om de 28 jaar gebeurt, leek ons dat een mooie datum om te trouwen”, vertelt Niels.

Linde en Niels wonen in Krombeke en trouwen zaterdag om 11 uur in de Sint-Bavokerk in Watou. Ook familie en vrienden zijn het er over eens dat de schrikkeldag een speciale trouwdatum is, maar waarschuwt meteen dat het koppel dan maar om de vier jaar hun huwelijksverjaardag zal kunnen vieren. “Dan zeggen we dat Niels het dan ook niet elk jaar kan vergeten”, lacht Linde. Het koppel heeft al besloten hun huwelijksverjaardag in de toekomst op 22 februari te vieren. “Op 22 februari 2019 zijn we getrouwd voor de wet. We zijn ook samen sinds 7 februari 2016, Linde verjaart op 28 februari en daarnaast heb je ook nog Valentijnsdag op 14 februari. Februari zal dus onze ‘feestmaand’ worden en om de vier jaar zullen we nog een extra feest hebben”, besluit Niels.