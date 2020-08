Lieven en Hannelore baten de boerderij van de toekomst uit: “We zetten niet alleen uit idealisme in op innovatie en verduurzaming, maar ook uit noodzaak” Christophe Maertens

20 augustus 2020

12u12 0 Poperinge “Wij landbouwers zijn de eerste om te merken wat de klimaatverandering teweegbrengt. Willen we met zijn allen de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten ook landbouwers hun verantwoordelijkheid nemen.” Dat zeggen melkveehouders Lieven Cuvelier (45) en Hannelore Knockaert (44) uit Poperinge, die zwaar geïnvesteerd hebben in innovatie en duurzaamheid.



De voorbije jaren kwamen vaak negatieve verhalen tot bij ons uit de landbouwsector, maar het kan ook anders. Neem nu Lieven Cuvelier (45) en Hannelore Knockaert (44) uit Poperinge. Het paar runt in de Beleedstraat het moderne melkveebedrijf Beepophof. Hannelore studeerde lichamelijke opvoeding en kende niets van de boerenstiel. Ze volgde haar man en samen begonnen ze op het bedrijf van zijn ouders te werken. In 2010 bouwden ze een nieuwe landbouwsite, waar ze nu 200 melkkoeien en 170 kalveren hebben.

Uit noodzaak

“Wij landbouwers zijn de eerste om te merken wat de klimaatverandering teweegbrengt. Wij leven constant van en met de natuur”, zegt Hannelore. Al snel hadden de twee in de gaten dat het anders moet. “We zetten volop in op innovatie. We doen dat niet alleen uit idealisme, maar ook uit noodzaak. Willen we met zijn allen de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten ook landbouwers hun verantwoordelijkheid nemen.”

Hoe beter de koe zich voelt, hoe beter de kwantiteit en de kwaliteit van de melk. Bij ons is een koe geen nummer, want elk dier heeft een naam Lieven Cuvelier

“Voor ons betekent duurzaam werken op een heel efficiënte manier voedsel produceren met de middelen die we hebben”, pikt Lieven in. “Onze koeien zijn hoogproductief en we houden ze goed in de gaten. We monitoren elk dier twee keer per dag en als we bijvoorbeeld zien dat er een ziek aan het worden is, grijpen we onmiddellijk in. Je kunt het het best vergelijken met een topsporter, die worden ook van dichtbij opgevolgd.”

Lord of the Rings

“Of dat niet geforceerd is? We hebben een goede band met onze koeien. We voeden ze goed en laten ze lopen, zodat ze uit zichzelf naar de melkrobot gaan. Ze kunnen op hun eigen ritme leven. De stallen zijn goed verlucht, zodat het binnen aangenaam is voor die dieren. We zijn ervan overtuigd dat hoe beter de koe zich voelt, hoe beter de kwantiteit en de kwaliteit van de melk. Bij ons is een koe geen nummer, want elk dier heeft een naam. Soms is dat wel een beetje zoeken, zo hebben we er bijvoorbeeld eentje die ‘Lord of the Rings’ heet", lacht Lieven.

We kunnen 600.000 liter water opslaan, maar zelfs dat is soms nog niet voldoende om bij de droge zomers al onze dieren van drinkwater te voorzien Hannelore Knockaert

Regenwater opvangen

De boeren produceren hun eigen voedsel voor de dieren en op vlak van energie hebben ze zonnepanelen geïnstalleerd en gaan ze efficiënte om met regenwater. “Het waterprobleem bij grote droogte is te lang genegeerd geweest”, vindt Hannelore. “Wij vangen elke druppel regen op. Bij de bouw van onze boerderij hebben we een ondergrondse opslagcapaciteit van 600.000 liter aangelegd, maar zelfs dat is soms nog niet voldoende om bij de droge zomers al onze dieren van drinkwater te voorzien.”

Korte keten

De investering om een duurzame boerderij te bouwen, is niet gering geeft het boerenkoppel toe. “Die inspanning zou je moeten terugkrijgen uit de melkverkoop, maar nu lukt dat nog niet.” Lieven en Hannelore leveren hun melk aan Milcobel, een zuivelcoöperatie van drieduizend melkveehouders die 1,1 miljard liter melk per jaar ophaalt, verwerkt en commercialiseert. “Alle melk verdwijnt in dezelfde bulk, ook het product van collega’s die op een minder duurzame manier produceren. De discussie loopt wel om melk van bedrijven zoals het onze apart op te halen, maar dat blijkt nog niet rendabel. We doen heel wat extra inspanningen, maar we halen er geen financiële compensatie uit. Daarom kijken we ook naar de verkoop in de korte keten. Het is nog een beetje zoeken hoe we dat kunnen aanpakken. Door rechtstreeks aan de producent te verkopen, krijg je wel meer waardering voor je werk. Mensen kunnen je zeggen hoe goed, of hoe slecht, je melk is. De verkoop aan de korte keten kent ook een sociaal aspect, zo zie je nog eens iemand”, lacht Hannelore. “Een ‘goede’ zaak aan de coronacrisis is dat het respect voor lokale producten gestegen is. Bedrijven zoals het onze moesten wel blijven draaien of er was niets meer.”

Win-winsituatie

De stap naar het produceren van biomelk wil Lieven niet zetten. “De lijn tussen bio en wat wij doen, is heel dun. Toch ben ik er niet van overtuigd dat wij met biomelk de voedselvraag kunnen beantwoorden. Wij geloven meer in ecologisch produceren dan biologisch.”

Het koppel wil een positief landbouwverhaal schrijven. “We weten dat de boerenstiel de voorbije jaren vaak negatief in het nieuws is gekomen en het is inderdaad soms niet makkelijk. De prijsmarges kunnen beter. Maar wat moeten we doen? In een hoekje zitten huilen? Ik denkt het niet. We willen ons steeds verbeteren. Wat je doet naar duurzaamheid is ook economisch interessant, het is altijd een win-winsituatie.”