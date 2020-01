Lichtjeswandeling feestcomité Haringe opnieuw uitverkocht LBR

16 januari 2020

17u44 0 Poperinge Het feestcomité Haringe organiseert voor de tweede keer een Lichtjeswandeling en die is opnieuw uitverkocht. “Dit jaar was er plaats voor honderd extra inschrijvingen en opnieuw zijn we uitverkocht”, glundert Annouschka Spruytte van feestcomité Haringe.

“Vorig jaar waren er 233 mensen ingeschreven nadat we op 200 ‘stop’ hadden gezegd. Omdat het zo’n succes was, hebben we dit jaar de locatie gewijzigd naar de Levaard, waardoor we honderd mensen meer konden aanvaarden. We hoopten dat er opnieuw veel interesse zou zijn en dit was zo. Er zijn er iets meer dan 300 mensen ingeschreven”, vertelt Spruytte.

De lichtjeswandeling vindt plaats op zaterdag 1 februari. De wandeling start in de Levaard tussen 18 en 20 uur. Via theelichtjes, kerstlichtjes en fakkels volgen de deelnemers de route langs de baan en via kerkwegels. De straatlichten zijn gedoofd om de sfeer te optimaliseren. Onderweg krijg je een picon en soep. Na vijf kilometer komen de deelnemers terug aan in de Levaard, waar ze een bakje friet met stoofvlees kunnen eten en kunnen napraten.” Plannen om de Lichtjeswandeling nog uit te breiden, zijn er niet. “We willen het in Haringe blijven doen en er is geen grotere zaal beschikbaar is. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk zelf doen, zonder hulp van buitenstaanders, waardoor we natuurlijk ook wel beperkt zijn in mankracht.”

De opbrengst van de Lichtjeswandeling gaat naar de kas van het feestcomité. “Hiermee spijzen we andere evenementen. Zo is er onze kermis op 14 juni met een aperitiefconcert en met een optreden van ‘Ort en Zwiegt’ en in de namiddag komt de groep ‘Alex, Rudi en Ilse’ optreden.”