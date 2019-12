Levende dieren in kribbe LBR

25 december 2019

22u40 0 Poperinge De jaarlijkse kerstviering op kerstdag in Watou werd bijzonder. Er waren namelijke levende dieren aanwezig in de kribbe.

Leerlingen van de Vrije Basisschool De Waaier uit Watou verzorgden naar jaarlijkse gewoonte het kerstspel. De pop die moet dienen als kindje Jezus werd in het verleden al vervangen door een levende baby. Dit jaar werd gekozen voor levende dieren. Twee levende schapen en een pony waren van de partij in de jaarlijkse kerstviering in Watou. De accordeongroep van Marc Muys zorgde ook nog voor de nodige ambiance.