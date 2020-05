Lessen in Bertinus Collectief verlopen vlot: “Maar de laptops die de regering beloofd heeft, hebben we nog altijd niet gekregen” Laurie Bailliu

29 mei 2020

14u52 0 Poperinge De scholen openden twee weken geleden opnieuw de deuren. De leerlingen zijn aanwezig en houden zich aan de strenge veiligheidsmaatregelen. “Alles kan eigenlijk vlot verlopen, maar onze laptops van de regering hebben we nog steeds niet gekregen”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge.

Op vrijdag 15 mei ging de scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge van start met een pilootdag. “Die ‘eerste schooldag’ kon prima verlopen. Het was wel onwennig voor leerlingen en medewerkers om met een mondmasker de school binnen te komen, hun temperatuur te laten meten en vele keren de handen te ontsmetten”, zegt Lieven Delvoye. “We maakten filmpjes waarop de opvoeders voor toonden hoe de leerlingen zich moesten gedragen op school. De filmpjes werd meerdere honderden keren bekeken.”

De lokalen lijken minder gevuld, de banken staan ver uit elkaar. “De leerlingen houden zich strikt aan de strenge veiligheidsmaatregelen. De eerste dag deden een paar leerlingen dit niet en werden naar huis gestuurd”, zegt Delvoye. “Sinds de testdag hebben we heel weinig moeten aanpassen. We hebben de indeling van de speelplaats een beetje aangepast, zodat er meer banken kunnen gebruikt worden tijdens de pauzes. Leerlingen kunnen nu ook hun picknick opeten in de boterhammenrefter. Alles verloopt verder vlotjes.”

Coronalaptops

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ging samen met DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10.000 laptops voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Die laptops zouden een tweede leven krijgen bij leerlingen die thuis geen computer hebben. De Poperingse scholengemeenschap vroeg 145 laptops voor de diverse scholen met diverse onderwijsvormen. “Die laptops hebben we nog steeds niet ontvangen en dat zal ook niet meer gebeuren. De Ast kreeg wel hun gevraagde laptops. Het werd een alles of niets verhaal. Enkele scholen kregen alles wat ze gevraagd hebben en sommige niets, waaronder onze scholen. Dit komt mij zeer onrechtvaardig over. Naar mijn gevoel kon er gemakkelijk een iets verfijndere criteria aangewend worden om de ergste noden in alle scholen te lenigen.”