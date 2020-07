LEIF zitdag over een een waardig levenseinde op 29 juli Laurie Bailliu

15 juli 2020

16u11 0 Poperinge Op 29 juli vindt er een zitdag plaats van LEIF (LevensEinde InformatieForum) in Poperinge.

LEIF informeert en sensibiliseert in West-Vlaanderen rond een waardig levenseinde. Tijdens de zitdag beantwoordt een medewerker al je vragen en maakt je wegwijs in de verschillende documenten. De zitdag vindt plaats in het Sociaal Huis in de Veurnestraat 22 en gaat elke laatste woensdag van de maand door van 9.30 tot 12.00 uur Een afspraak maken, doe je via het Sociaal Huis.