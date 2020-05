Leeszaal Stadsarchief Poperinge opnieuw open op afspraak Laurie Bailliu

27 mei 2020

17u07 0 Poperinge De leeszaal van Stadsarchief Poperinge gaat op afspraak opnieuw open.

De leeszaal van het Poperingse stadsarchief, Veurnestraat 69, is enkel open op maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag. Een bezoek mag maximaal 1.45 uur duren. Zonder afspraak kan je de leeszaal in het Stadsarchief Poperinge, ook voor een korte vraag of opzoeking, helaas niet bezoeken. Reserveer op voorhand ook de archiefstukken die je wil raadplegen. Bijkomende stukken opvragen kan tijdelijk niet. De parochieregisters en registers van de burgerlijke stand hoef je niet te reserveren. Bereid je bezoek daarnaast ook goed voor. Breng een eigen laptop of schrijfgerief mee. De leeszaalcomputers kunnen tijdelijk niet gebruikt worden.

Alle info over een bezoek op afspraak vind je terug op de website. Zorg er ook voor dat je niet te vroeg of te laat aankomt. Kan je onverwachts toch niet komen of merk je dat je er niet op tijd geraakt, laat dan zo snel mogelijk iets weten. De toiletten zijn tijdelijk niet toegankelijk.