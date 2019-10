Leerlingen VTI Poperinge winnen Prijs Focus Aarde met onderzoek naar windenergie LBR

10 oktober 2019

17u19 0 Poperinge Leerlingen van het VTI Poperinge hebben de Prijs Focus Aarde gewonnen. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven die de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische en ecologische hoek.

De Prijs Focus Aarde wordt door de Stichting Koningin Paola georganiseerd in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. De wedstrijd richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en DO. Twee leerlingen uit het VTI van Poperinge gooien dit jaar hoge ogen. “Van de leerlingen wordt verwacht dat ze in groep een vakoverschrijdende proef realiseren. Uit alle Vlaamse inzendingen worden elk jaar tien genomineerden uitgekozen”, legt Luk Durnez van VTI Poperinge uit. De beste leerlingenteams en scholen werden deze week bekroond tijdens een officiële prijsuitreiking in het Paleis der Academiën in aanwezigheid van onder andere koningin Paola, poolreiziger Alain Hubert en astronaut Dirk Frimout.

Turbines

Deze editie werd een succes voor twee leerlingen van het zesde jaar Industriële Wetenschappen uit VTI Poperinge. “Onze studenten Jordi Buseyne uit Proven en Joran Maes uit Poperinge realiseerden niet alleen het beste project van West-Vlaanderen, maar wonnen ook op Vlaams niveau de derde prijs met een bijzonder actueel onderwerp. In hun eindwerk wilden ze een verbeterde versie voorbereiden voor een windmolen die al een tijdje opgesteld staat in het VTI van Poperinge. Ze begonnen met de bouw van een geautomatiseerde windtunnel waarin ze kleine windmolentjes konden opstellen om metingen te doen. Daarbij konden alle parameters opgevolgd en bijgestuurd worden via een directe verbinding met een laptop. Vervolgens ontwierpen ze een tien windturbines in zakformaat die ze met een 3D-printer in kunststof uitprintten. Na de nodige proefnemingen en metingen in de windtunnel kwamen ze tot de meest efficiënte turbinevorm”, legt Luk uit.

“Jordi en Joran hopen met hun onderzoek een bijdrage te hebben geleverd tot de ontwikkeling en promotie van windenergie, een energievorm die niet alleen duizenden jaren oud is, maar die ook voor de klimaatcrisis een deel van de oplossing kan zijn. Zowel het project als de diepgaande wetenschappelijke en technisch uitwerking ervan konden op veel appreciatie rekenen van de juryleden.”