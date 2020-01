Leerlingen vieren 90ste verjaardag priester Lambert LBR

29 januari 2020

18u11 0 Poperinge De leerlingen van VBS Sint-Benedictus hebben de 90ste verjaardag van priester Roger Lambert gevierd met een verjaardagskaart en een hartverwarmend applaus.

Priester Roger Lambert werd 90 jaar op op 25 januari en dat liet VBS Sint-Benedictus niet zomaar voorbijgaan. “Alle kleuters en kinderen verrasten hem met een reuzeverjaardagskaart. Ze zongen een verjaardagslied en gaven hem een warm applaus. Pastoor Lambert was duidelijk ontroerd door dit gebaar en zong samen met hen een lied”, zegt Juf Veerle Christiaen, pastorale werkgroep St-Benedictus. “Priester Lambert was jarenlang onze priester op de OLV-parochie waartoe onze school behoort. Gedurende vele jaren ging hij voor in onze schoolvieringen en begeleide het eerste leerjaar tijdens de Eerste Communie of het zesde leerjaar tijdens het Vormsel. Af en toe zagen we hem ook eens in de tuin van ons klooster aan het werk. Hij hield ervan om tijdens de godsdienstles een bezoekje te brengen in de klas. Hij omschreef het onlangs als volgt: “Ik kwam heel graag op bezoek; even binnenwippen op het uur van de catechese. Een leuk bezoek, een droom en altijd een verrassing.” Zo noemt hij zichzelf onze oudste leerling! Ondertussen is hij al op pensioen, maar we verwelkomen hem nog graag binnen onze schoolmuren. Hij blijft welkom in onze klassen en school of springt in voor het verzorgen van een viering.”

Tien jaar geleden werd hij letterlijk in de bloemetjes gezet door de school voor zijn 80ste verjaardag. “Daarom wilden we zijn verjaardag, 10 jaar later, niet zomaar laten voorbijgaan. Niet iedereen wordt zo oud en is nog even kwik! Tijdens de overhandiging van de kaart leerde hij ons het liedje “”k Heb mijn wagen volgeladen vol met hupse piepauws” naar aanleiding van het jaar van de hoppestoet. Hij liet ons nog weten dat hij voor onze kaart ‘een heerlijk plekje zoekt om dit in zijn huis aan te brengen’.”