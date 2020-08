Leerlingen uit Frankrijk en Nederland vinden vlot de weg naar Vlaamse scholen: “Onze zoon spreekt Nederlands, met het charmante accent van de Westhoek” Laurie Bailliu

20 augustus 2020

17u03 8 Poperinge Meer dan zevenduizend kinderen uit Frankrijk en Nederland zullen in september naar Vlaanderen trekken om er school te lopen, zo ook in de Westhoek. Poperinge is koploper met het hoogste aantal Franse kinderen dat er school loopt. Philippe Ducourant woont in Bailleul en zijn zoon Eloi start in september in het eerste leerjaar in De Kleine Prins in Abele.

Iets meer dan zevenduizend Franse en Nederlandse leerlingen steken de grens over om les te volgen aan een Vlaamse school. “Het gaat om 1.353 kleuters, 1.903 lagereschoolkinderen en 4.101 middelbare scholieren”, weet Poperings schepen en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). “Tijdens de lockdown was het even niet duidelijk of leerlingen uit het buitenland de grens zouden kunnen oversteken om les te volgen bij heropening van hun school. Gelukkig is dat toen in orde gekomen, maar we willen nu de garantie dat alle leerlingen de grens over kunnen om naar hun school te gaan, ongeacht de kleurcode hier of ginder.”

Stijging lager onderwijs

Het aantal Franse leerlingen in het Vlaamse lager onderwijs en kleuteronderwijs is de voorbije jaren toegenomen. “Zo steeg het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs met 17,6 procent en het aantal Franse leerlingen in het lager onderwijs met 20,2 procent. Het aantal Nederlandse kleuters daalde dan weer met 5,3 procent de voorbije vijf jaar en het aantal Nederlandse lagereschoolkinderen steeg met 8,5 procent sinds het schooljaar 2014-2015”, weet Vandromme. “Cijfers nemen een grote duik bij Franse leerlingen in het secundair onderwijs. Nog 17 in het secundair onderwijs tegenover 101 in het lager onderwijs. Voor Nederlandse leerlingen is er ook een dalende trend, maar die daling is minder sterk. Nog 1.130 in het secundair tegenover 1.678 in lager onderwijs.”

De omgekeerde beweging, Vlaamse leerlingen die in Frankrijk of Nederland onderwijs volgen, wordt niet zo vaak gemaakt. 259 Vlaamse leerlingen volgen in Frankrijk les en 819 Vlaamse leerlingen volgen in Nederland les. Het grootste aantal Vlaamse leerlingen dat in Frankrijk les volgt komt uit Menen (51), Wervik (22) en Heuvelland (20). Het grootste aantal Vlaamse leerlingen dat in Nederland les volgt komt uit Ravels (92).

23 Franse kinderen in Poperingse scholen

Iets meer dan twintig procent van alle Franse leerlingen volgt les in de Westhoekgemeenten. “131 van de 647 Franse leerlingen die les volgen in Vlaanderen doet dit op een school in de Westhoek. In Noord-Frankrijk is er een groeiende belangstelling voor het Nederlands”, legt Vandromme uit. Het hoogste aantal Franse kinderen (23) dat in de Westhoek school loopt, gaat naar een Poperingse school.

Immersie-onderwijs

Eloi (5) start in september in het eerste leerjaar in De Kleine Prins in Abele. “Wij wonen nu in Bailleul (Belle), op de grens”, zegt papa Philippe Ducourant. “Ik ben afkomstig uit Arneke, een dorp waar het dialect het West-Vlaams is. We woonden tien jaar in Saint-Omer, op veertig kilometer van de grens. Gedurende twee jaar reed ik dagelijks met Elois zus naar Abele. Na de kleuterklas verhuisde ze toch naar een Franse school, want de afstand was te groot. Toch spreekt ze goed Nederlands. Elke woensdag volgt ze activiteiten in de Kunstacademie Poperinge”, vertelt Philippe. “Het immersie-onderwijs (vakken worden in een andere taal gegeven, nvdr) in het Nederlands bestaat niet in Frans-Vlaanderen. Op één kleuterklas in Duinkerke na, sinds 2019. De enige oplossing voor ons is dus aan de andere kant van de ‘schreve’: de landelijke schooltjes van de grensdorpen van de Westhoek, van Adinkerke tot Nieuwkerke.”

Accent

Elois eerste schooldag in Abele dateert van september 2017. “Eloi vindt het normaal om in Abele school te lopen. Het Franse systeem kent hij niet. De taal van de school is Nederlands en de taal van de familie is Frans. Thuis spreken we alleen Frans, maar we zijn altijd in de Westhoek met de familie.” Het is de bedoeling dat Eloi tot het einde van de lagere school in een Vlaamse school les volgt. “Daarna waarschijnlijk ook het secundaire onderwijs, maar dat zullen we nog zien. Het lager onderwijs is het belangrijkste moment, vooral de kleuterklas. Eloi spreekt Nederlands, met het charmante accent van de Westhoek.” Tijdens de lockdown kon Eloi thuis school volgen. “De Kleine Prins was nauw betrokken en erg creatief. Er waren Nederlandse cartoons, programma’s zoals Karrewiet... De Frans-Vlamingen zijn er welkom.” Op de Facebookpagina Les petits Flamands bilingues maakt Philippe reclame voor het Vlaams onderwijs.

Cijfers per Westhoekgemeente met aantal Franse leerlingen dat er school loopt (cijfers schooljaar 2018-2019):

*Alveringem: 3

*De Panne: 6

*Diksmuide: 1

*Heuvelland: 7

*Ieper: 9

*Koksijde: 7

*Menen: 15

*Mesen: 2

*Nieuwpoort: 2

*Poperinge: 23

*Veurne: 6

*Vleteren: 1

*Wervik: 11