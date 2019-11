Leerlingen Sint-Franciscus verkopen koekjes voor Rode Neuzen Dag Laurie Bailliu

28 november 2019

16u36 0 Poperinge De klassen 2A, 2B, 3D en 4B van de vrije basisschool Sint-Franciscus in Poperinge hebben koekjes gebakken en verkocht ten voordele van Rode Neuzen Dag. De juffen en kinderen konden bijna 2.500 euro inzamelen.

Juffen Lindsay Pluym, Elise Hardeman, Kimberly Dubois en Grietje Dommecent hebben dit jaar hun schouders gezet onder een koekenbak ten voordele van Rode Neuzen Dag. “Het thema spreekt ons enorm aan. Voel je sterker en beter in je hoofd, in je lijf en in je familie en vriendenkring. Zowel thuis als op school, zowel online als offline”, zeggen de juffen. “De leerlingen beseffen dat er ruimte is om te praten over problemen of als ze zich niet goed voelen. De stap zetten, is voor sommige kinderen nog te groot. Door een lokaal in het vernieuwde kloostergebouw in te richten en boeken rond emoties te kopen, hopen we die stap kleiner te maken.”

Zelf deeg maken

De leerlingen en juffen kozen ervoor geld in te zamelen met zelfgebakken koekjes. “De leerlingen brachten de ingrediënten zelf mee, wogen ze zelf af en hebben het deeg gemaakt. Nadat de koekjes werden gemaakt mochten de bakplaten naar de keuken van de school gebracht worden. Eenmaal alle koekjes door de kokkin afgebakken waren in de grootkeuken van onze school moesten ze nog verpakt worden met lintje en bedankingssticker. Het werd dus echt wel de weg van ingrediënt naar afgewerkt koekje. De kinderen kregen ook de steun van leerlingen van het zesde leerjaar.”

Enthousiasme

In totaal werd voor 2.330 euro aan koekjes verkocht. “Ook de mensen van rusthuis Emmaüs hebben koekjes voor ons gebakken. Ze deden dat volgens ons recept en we mochten die voor Rode Neuzen Dag verkopen op de markt. Een bewoner bracht die koekjes met begeleidster naar de zaal, waar de kinderen volop koekjes aan het maken waren. De kids waren onder de indruk en we waren allemaal dankbaar.”

Op de vrijdagmarkt verkochten klassen 2A, 2B, 3D en 4B. “De kinderen vonden het zalig. Hun enthousiasme was hartverwarmend. Ze waren een echt team met een goede samenwerking over de klassen heen.”

Steun van lokale handelaars

Een grote hoeveelheid koekjes werden van school naar winkel Cre-Arte op de Grote Markt gebracht om ook daar te verkopen. “Stefanie Demaeght zorgde voor sponsoring door te bakken en haar winkel en partytenten ter beschikking te stellen. Een mama van een leerling, Ninouschka Meeuw, heeft in haar eentje meer dan vijfhonderd zakjes verkocht. Dat waren vierduizend koekjes. IJssalon l’Héritage sponsorde heel wat etiketten voor op de zakjes. Het was dus ook een sterke samenwerking tussen leerkrachten met hun leerlingen, keuken- en poetspersoneel van onze school, ouders en de lokale handelaar. We zijn trots op wat we allen samen bereikt hebben.”