Leerlingen ontdekken geschiedenis Sint-Bertinuskerk LBR

14 oktober 2019

16u45 0 Poperinge Auteurs Dries Vanhove en Kristof Papin nemen naar aanleiding van hun boek ‘De Sint-Bertinuskerk van Poperinge - een geschiedenis van bouwen en restaureren’ leerlingen mee op sleeptouw om hen de lokale (bouw)geschiedenis bij te brengen.

Het boek ‘De Sint-Bertinuskerk van Poperinge - een geschiedenis van bouwen en restaureren’ werd vorige maand gelanceerd. Dries Vanhove en Kristof Papin penden het boek neer. Het materiaal, dat in het boek niet aan bod kon komen, werd verwerkt in een tentoonstelling. In de tentoonstelling worden plannen, opmetingsschetsen, foto’s van de negentiende- en twintigste-eeuwse restauraties getoond met een korte tekstuele inleiding per periode.

Bijkomende rondleidingen met de auteurs werden aan de tentoonstelling gekoppeld. “Op enkele data namen we leerlingen van basis- en secundaire scholen mee voor een rondleiding. De geschiedenis van de kerk willen we ook aan de schoolkinderen in Poperinge vertellen. De ongeveer 350 leerlingen namen we mee in de kerk en op de toren.

Al heel wat leerlingen kwamen bij Dries en Kristof langs voor een rondleiding. “We willen ons steentje bijdragen om de lokale (bouw)geschiedenis over te brengen. Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat het niet te technisch wordt. Het torenbezoek is uiteraard het hoogtepunt van elke rondleiding. Elke rondleiding hebben we zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de richting die de leerlingen volgen. Voor de leerlingen van het VTI brachten we bijvoorbeeld een specifiek verhaal volgens hun specialisatie. Houten dakkappen en de restauratie ervan voor de klas waarin de specialisatie houtbewerking is en de restauratie van torenuurwerken voor de klas electromechanica en industriële wetenschappen.”