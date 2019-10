Leerlingen OLVI starten mini-onderneming Beauty4all LBR

24 oktober 2019

16u19 0 Poperinge De leerlingen van 5 Kantoor uit het Onze-Lieve-Vrouwe instituut zijn dit schooljaar gestart met de mini-onderneming Beauty4all.

In hun mini-onderneming verkopen de leerlingen bad- en verzorgingsproducten. Met hun gamma hopen de leerlingen een ruim publiek aanspreken. Dit initiatief is een unieke kans om 16- en 17-jarigen hun eerste stappen in de ‘zakenwereld’ te zien zetten. De jonge ondernemers dit jaar zijn Tristan Deheegher, Kay Penders, Frauke De Roo, Ean Penders, Venistan Vensilas, Emma Colpaert, Jeroen Meersseman, Anaïs Dehondt, Seppe Houwen en Romy Boudewyn.