Leerlingen en leerkrachten Sint-Janscollege trekken naar Nepal op bouwkamp: “Met benefietconcert willen we lokale projecten financieren” LBR

18 februari 2020

16u48 0 Poperinge Enkele leerlingen en leerkrachten van het Sint-Janscollege in Poperinge trekken in april, samen met Actie Scholen Nepal vzw, op bouwkamp naar Nepal. Ze organiseren binnenkort een benefietconcert om het project te financieren.

“Actie Scholen Nepal richt zich op twee scholen in Nepal”, zegt Ann Deturck. “Een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en bijkomende stoornissen, zoals autisme, gedragsmoeilijkheden en andere. Een tweede school ligt in Sarangkot (Pokhara). Het Day Care Centre richt zich op kleuters met een (rand)normale intelligentie en er zijn enkele kinderen met een verstandelijke beperking.” Dit jaar werd ook een samenwerking aangegaan met leerlingen en leerkrachten van het Sint-Janscollege in Poperinge. Ann trekt samen met Hilde Ketels, Liesbeth Vandermarliere, Nele Spriet, Guido De Meyer en Paul Viane van 3 tot 17 april naar Nepal. “Leerlingen Gerlinde Vandepitte uit Roesbrugge, Merel Vandenberghe uit Proven, Dorien Dequeker uit Poperinge, Tine Selosse uit Krombeke, Emely Vulsteke uit Poperinge, Louise Cauwelier uit Poperinge, Flore Lamond uit Heuvelland en Manon Goudeseune uit Stavele gaan deze paasvakantie mee op inleefreis en bouwkamp”, zegt Ann.

Opknapwerken

“De vijf klaslokalen in het Day Care Centre zijn toe aan een grondige opknapbeurt. De muren hebben een laagje verf nodig en de vloer vraagt een makkelijk te onderhouden en dus duurzame vinylvloer. Voor we de muren kunnen schoonmaken en schilderen, moeten eerst de betonnen vensterbanken en de gaten in de muren hersteld worden. Ook laten we de vloer van de overdekte ruimte voor de klaslokalen herstellen en betegelen met natuursteen. Daarnaast kopen we nieuwe tafels en stoelen aan voor de grootste kleuters”, legt Ann uit. “In september zijn twee van onze leden naar Nepal getrokken om dit project voor te bereiden. Samen met het schoolhoofd werd een plan van aanpak opgesteld. De opknapwerken zullen uitgevoerd worden met de hulp van acht leerlingen en twee leerkrachten uit het Sint-Janscollege. De leerlingen zullen verblijven in gastgezinnen in Sarangkot en zullen ook met leeftijdsgenoten in Kathmandu kennis kunnen maken. We willen hen ook onderdompelen in de cultuur en levenswijze van de Nepalese bevolking.”

Benefietconcert

Om alles te financieren, organiseren de leerlingen een benefietconcert op zaterdag 7 maart om 19.30 uur in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge. Het Waregems Kamerorkest De GeVoelige Snaar onder leiding van Paul De Meyer komt optreden. Kaarten in voorverkoop kosten twaalf euro en zijn verkrijgbaar via actiescholennepal@gmail.com, op 057/33.68.74 of 0494/19.79.85 of door overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE77 7360 1311 2242 met vermelding van je naam en het aantal kaarten. Kaarten aan de deur kosten vijftien euro. Meer info op www.actiescholennepal.be.