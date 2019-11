Leerlingen en leerkrachten Sint-Janscollege dagen elkaar uit voor Rode Neuzen Dag: “Het is belangrijk te praten als je je niet goed voelt” LBR

22 november 2019

16u22 0 Poperinge Het Sint-Janscollege in Poperinge stond deze week in het teken van Rode Neuzen Dag. Een weekprogramma werd op poten gezet waar zowel leerlingen als leerkrachten actief aan meewerkten. “Er kan niet genoeg over mentale gezondheid gepraat worden”, vindt leerlinge Dorien Dequeker.

“Deze week werd georganiseerd op vraag van leerlingen en we vonden dat we hierop moesten ingaan. Het is leuk om als leerkrachten met leerlingen iets te kunnen organiseren”, vertelt leerkracht Veronique Raedt. “Er werd een werkgroep opgericht met leerlingen van het vierde en vijfde middelbaar. We hebben gebrainstormd over wat we konden doen. De ideeën bleven komen en het werd uiteindelijk een rodeneuzenweek waarin challenges tussen leerkrachten en leerlingen op de planning stonden.”

Taboe

“Zelf ben ik een open persoon en ik vertel het mijn vrienden als het niet goed met me gaat. Het is oké om erover te praten”, vindt Dorien Dequeker uit 5de Economie-Moderne Talen. “Sommige doen er soms wat lacherig over, maar het kan niet altijd goed gaan. Het is belangrijk erover te praten als je je niet goed in je vel voelt. Er kan niet genoeg over gepraat worden, want het is nog altijd een taboe. Daarom heb ik de school gevraagd deel te nemen aan Rode Neuzen Dag.”

Uitdagingen

In een eerste opdracht werden de leerkrachten door de leerlingen uitgedaagd. “Ze moesten hun theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Gemiddeld behaalden de leerkrachten 11 op 20 en dat was niet voldoende. De leerlingenraad werkte ook mee aan onze rodeneuzenweek en die verkocht dinsdag 1.400 boules de berlin voor de Rodeneuzenactie. Dat zal ongeveer zevenhonderd euro opleveren”, weet Veronique. “Wie woensdag in het rood of met een rode touch naar school kwam, werd beloond. Zowel leerkrachten als leerlingen doken in hun rode kleerkast. Donderdag werden de leerlingen uitgedaagd door de leerkrachten. Op beiden campussen van het Sint-Janscollege moest zeventig procent van de leerlingen dansen op La Macarena. Ook deze challenge is mislukt.”

De ‘Big Challenge’ stond vrijdag op de agenda. In een volle zaal kwamen de leerlingen en leerkrachten samen. “Drie uitdagingen tussen leerkrachten en leerlingen stonden op het programma. Op voorhand werden lotjes verkocht om een pronostiek te houden. Hoeveel dat zal opleveren, weten we nog niet. De eerste opdracht was water pong, een variant op beer pong. Ook ping pong balletjes uit een doosje tissues schudden was een opdracht.” Een derde challenge bestond erin om als duo een ballon te laten ontploffen tussen de buiken. Tot hilariteit van alle leerlingen en leerkrachten. “De leerkrachten gingen uiteindelijk met de overwinning lopen.”