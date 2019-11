Leerlingen De Keiwijzer ontbijten voor Make a Wish LBR

29 november 2019

16u31 0 Poperinge In de eerstegraadsschool De Keiwijzer werd vrijdagmorgen een ontbijt georganiseerd ten voordele van Make a Wish.

“De leerlingen kozen uit verschillende voorstellen dit goede doel uit. Make a Wish richt zich op zieke kinderen die maar één wens hebben: beter worden. Onze leerlingen voelen zich heel betrokken en willen meehelpen om die dromen waar te maken en die kinderen even hun pijn te laten vergeten. De leerlingen zijn enthousiast over deze inzamelactie”, vertelt leerkracht Josephine Seynaeve. “Het ontbijt bestond uit een klaaskoek met warme chocolademelk. Welk kind is er niet verlekkerd op een zoetig ontbijtje?” De Keiwijzer kon ongeveer driehonderd euro inzamelen voor Make a Wish.