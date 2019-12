Leerlingen CLW verkopen nestkastjes voor De Warmste Week LBR

19 december 2019

15u11 0 Poperinge Leerlingen van het Centrum Leren en Werken VTI Poperinge hebben de voorbije maanden nestkastjes gemaakt voor drie soorten vogels. Daarmee hebben ze 478,50 euro kunnen inzamelen voor vzw De Stek.

De leerlingen hebben nestkastjes voor de koolmees en de pimpelmees en een mussenflat gemaakt en verkocht. “Ze werden op bestelling gemaakt, zodat de mensen het nestkastje in het voorjaar kunnen ophangen. De kastjes werden verkocht binnen de schoolgemeenschap Bertinus Collectief Poperinge. De opbrengst gaat naar vzw De stek uit Poperinge, het goede doel van de pastorale werking van het VTI. De leerlingen van het Centrum Leren en Werken gaan daar twee keer per trimester helpen”, zegt coördinator Geert Debergh van het CLW.

De stek is een organisatie voor jongeren uit een problematische opvoedingssituatie en volwassenen met psychische problemen of anderen die om wat voor reden er even tussenuit moeten. “Het totale bedrag bedraagt 478,50 euro.” Een groepje leerlingen trok naar Kortrijk, waar Studio Brussel een hele week het Nelson Mandelaplein inpalmt, om het bedrag te overhandigen.