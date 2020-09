Leerkracht VTI Poperinge test positief op corona: “Voorlopig hebben we alles onder controle” Laurie Bailliu

09 september 2020

16u58 0 Poperinge In het VTI Poperinge heeft een leerkracht positief getest op het coronavirus. De naaste collega’s worden ook getest. Voor de leerlingen blijft alles hetzelfde.

Een leerkracht van het VTI Poperinge heeft afgelopen weekend positief getest op corona en blijft momenteel in quarantaine. De contacttracing gebeurt door het CLB. “Als school hebben we beslist om de naaste collega’s ook te laten testen. De resultaten van die testen zijn nog niet bekend. Voor de leerlingen verandert er niets. De afstand werd bewaard en in klas werd een mondmasker gedragen”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge. “Binnen de scholengemeenschap verblijft voorlopig één leerling thuis nadat zijn moeder positief werd getest op het coronavirus. We horen dat er nieuwe broeihaarden zijn en daar wonen ook leerlingen die bij ons schoollopen. Nog deze week zullen we communiceren naar de ouders toe hoe we de situatie zullen aanpakken als er bijvoorbeeld besmettingen worden vastgesteld binnen een gezin. In samenspraak met het CLB is er een stappenplan.”

Ademruimte

“Het einde van het schooljaar was spannend en het begin van dit schooljaar is opnieuw spannend. We hebben weinig ademruimte gekregen. Ik had niet verwacht dat het allemaal zo vlug weer op gang zou komen. Momenteel hebben we alles onder controle, maar ik vermoed dat we niet gespaard zullen blijven.”