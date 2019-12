Leerkracht LO die meisje (17) filmde in kleedkamer van zwembad riskeert beroepsverbod: “Ik wilde wel hulp zoeken, maar ik durfde niet” Christophe Maertens

19 december 2019

16u17 32 Poperinge Een leraar lichamelijke opvoeding moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor het filmen van een van zijn leerlingen in een kleedkamer van het zwembad van Poperinge. Ook filmde hij meisjes in de sporthal van Poperinge toen hij daar met zijn eigen kinderen was. “Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen en ik besef dat wat ik deed heel erg is.”

De leerkracht lichamelijke opvoeding werd op handen gedragen door directie en leerlingen, maar blijkt nu een zwart kantje te hebben. J.L., die les gaf in de Sint-Bertinusschool in Poperinge, verscheen donderdag voor de rechter in Ieper voor voyeurisme. Op 2 april werd hij in het zwembad van Poperinge betrapt door een 17-jarig meisje. In het kleedhokje merkte ze plots dat er een lens op haar was gericht. Toen ze de deur opende, stond ze oog in oog met de leerkracht. Het tienermeisje bleef in shock achter. Ze klopte uiteindelijk aan bij de directie, maar die kon het verhaal maar moeilijk geloven. Vooral omdat de leraar al twintig jaar zonder problemen les gaf. De vader van het meisje geloofde zijn dochter wel en diende klacht in. Dat was voor de school reden genoeg om de leerkracht te ontslaan, weliswaar met behoud van wedde. Hij kreeg een vooropzeg van achttien maanden en houdt zich nu bezig met administratief werk. Ook schoolt hij zich om tot bouwkundig tekenaar.

Huiszoeking

Na de klacht wilde de politie een huiszoeking bij de man uitvoeren, maar kreeg daarvoor niet meteen toestemming. Dat gaf de leerkracht de gelegenheid filmpjes op zijn laptop en gsm te wissen. Toen de speurders dan toch het materiaal van de leerkracht konden onderzoeken, troffen ze niets meer aan. Een paar dagen later gebruikte de politie een andere methode en toen kon ze wel filmpjes met bezwarend materiaal recupereren. Het bleek dat de man ook beelden had gemaakt in de sporthal van Poperinge toen hij met zijn kinderen naar de volleybal ging.

De leerkracht ontkende aanvankelijk in alle toonaarden. “Hij probeerde zelfs andere leerkrachten voor zijn kar te spannen om zijn onschuld aan te tonen”, zegt een afgevaardigde van de school, die zich burgerlijke partij stelde. “Die man hoort niet thuis op een school.” Meester Marjan Vandamme, die het opnam voor het meisje, vraagt de rechter de beklaagde een contactverbod op te leggen. Daarnaast vraagt de raadsman een schadevergoeding van 3.500 euro voor het meisje en 750 euro voor haar vader.

Kinderporno

De openbare aanklager vordert een straf met voorwaarden, zoals begeleiding en een contact- en een beroepsverbod. De procureur merkte op dat de beklaagde een blanco strafblad heeft, maar dat hij in het verleden al opschorting van straf had gekregen voor kinderporno op de computer.

“Mijn cliënt beseft wat hij teweeg heeft gebracht en hij zal nooit meer les geven”, reageert meester Hans Beerlandt, die de leerkracht verdedigt. “De affaire kent heel wat gevolgen voor de man: zowel familiaal als financieel. Hij is al fel gestraft, we vragen een opschorting van straf. De kans op recidive is laag, zegt een deskundige, en de man heeft wel degelijk schuldbesef.”

De leraar bood zelf nog eens zijn excuses aan, ook voor het feit dat hij alles in eerste instantie had ontkend. “Ik was in paniek. Ik wilde wel hulp zoeken, maar ik durfde niet. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen en ik besef dat wat ik deed heel erg is.” Vonnis op 16 januari.