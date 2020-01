Leer zwemmen als een zeemeermin in zwembad De Kouter LBR

21 januari 2020

In Sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge kun je in februari leren zwemmen als een zeemeermin.

In drie lessen op donderdag 6, 13 en 20 februari kun je ervaren hoe het is om met een meerminstaart te zwemmen. Maximum tien deelnemers worden toegelaten per sessie. Er is een sessie van 17 tot 18 uur en van 18 tot 19 uur. De lessenreeks kost dertig euro voor inwoners van Poperinge en vijfendertig euro voor niet-inwoners. Op het einde van de lessenreeks krijgen de deelnemers hun meerminbrevet. Op aanvraag, via mail naar zwembad@poperinge.be, is de combinatie moeder-dochter ook mogelijk.