Leeg honden- en poezenhotel, uitbaatster ten einde raad: “Paasvakantie was nochtans volboekt” Laurie Bailliu

01 april 2020

13u16 0 Poperinge De Poperingse Greet Vanbecelaere van ‘t Herdershof honden- en poezenhotel is ten einde raad. Volgens de laatste coronamaatregelen mag Greet nog steeds haar activiteiten uitoefenen. “Ik heb annulatie tot en met juli. Geen idee hoe we dit gaan volhouden”, zegt Greet.

Het honden- en poezenhotel ‘t Herdershof van Greet Vanbecelaere uit Poperinge was volgeboekt voor de ganse paasvakantie. “Ondertussen werden alle afspraken al geannuleerd. Mensen mogen niet meer op reis, dus waarom zouden ze hun dier nog naar een pension brengen om op te vangen?”, zegt Greet. “Ons beroep werd nog steeds niet opgenomen in de te sluiten beroepen. Waarom begrijp ik niet. Mensen mogen niet meer op reis en ze weten ook niet wanneer ze opnieuw op reis zullen mogen gaan. Afspraken werden al geannuleerd tot en met juli. Andere sectoren worden uiteraard ook geconfronteerd met deze ellende. De coronamaatregelen zullen nog een tijdje moeten nageleefd worden, maar ik vrees dat mensen niet meer op reis zullen gaan. Als mensen niet op reis gaan, zijn er ook geen dieren om opgevangen te worden.”

Het seizoen voor ‘t Herdershof begint steevast met de paasvakantie. “Het pension was volledig volgeboekt. Dat betekent een opvang van 17 honden en 10 katten. Maar nu dus helemaal niets meer. De maatregelen begrijp ik zeker, maar de financiële impact is niet te onderschatten. Daarom zou ik, samen met heel wat collega’s, willen dat we opgenomen worden in de lijst van de te sluiten beroepen en dat we een hinderpremie kunnen ontvangen. Als de maatregelen achter de rug zijn, zullen mensen opnieuw gaan winkelen, een terrasje doen of gezellig gaan eten. Maar mensen zullen niet massaal op reis beginnen gaan”, zucht Greet. “Financieel is dit een ramp."

Greet runt al 26 jaar haar honden- en kattenhotel. “Ik werk 7 dagen op 7. Ik sta altijd klaar voor mijn klanten en ik doe dat met veel plezier. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Als mensen opnieuw volop gaan reizen, zal ik klaarstaan om dieren op te vangen, maar dit moet ik eerst zien te overleven. Momenteel staan we machteloos.”