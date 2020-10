Langhoirs Victorinen brengen komische productie ‘Desperado’ Laurie Bailliu

12 oktober 2020

16u50 0 Poperinge De Langhoirs Victorinen moesten door de coronacrisis hun volledige planning wijzigingen, maar de toneelgroep blijft niet bij de pakken zitten. Ze zochten en vonden een stuk die ze coronaproof kunnen brengen en dat werd de tragikomsche productie ‘Desperado’

“Eind 2019 was er al een stuk gekozen om in 2020 te spelen. Een toneelstuk met een grote bezetting en veel actie, maar toen kwam de coronacrisis en moesten we onze volledige planning wijzigen. De Langhoirs Victorinen is een toneelgroep die niet bij de pakken blijft zitten, dus zochten we een stuk die op een veilige manier kan gespeeld worden op gelijk welke locatie. Zo kwamen we terecht bij de tragikomische productie ‘Desperado’”, vertelt Gregory White, in naam van Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen.

“Het verhaal gaat over vier eenzame mannen, vrienden zogezegd, die samen het weekend doorbrengen in een cowboydorp. In vol ornaat. In het diepst van hun gedachten zijn het helden van de Far West, in het dagelijkse leven is het heldendom pijnlijk veraf. Van op hun barkruk analyseren ze de wereld, het werk, de vrouwen en ook een beetje zichzelf. Want het zijn mannen van deze tijd, wat wil zeggen dat ze er niet voor terugschrikken om hun diepste emoties bloot te leggen. De voorstelling bevat onverwachte wendingen die je een grijns of misschien zelfs de slappe lach zullen bezorgen. Desperado houdt het publiek een ongemakkelijke spiegel voor, want klampen we ons niet allemaal vast aan de illusie dat we best wel speciaal zijn, onbegrepen, miskend en onmisbaar in de samenleving?”

Desperado is een zwartgallige voorstelling met onweerstaanbare humor, op de tekst van het Nederlands duo Kas & de Wolf en in een regie van Gregory White. Het stuk wordt gebracht door Brecht Dejonckheere, Wim Denoulet, Sandro Nevejans en Alec Rappelet. De voorstellingen gaan door in het coronaproof Pop-Up theater De Kouter, Komstraat 30 in Poperinge. Ondanks de coronaveilige zaal is de capaciteit beperkt. Boek dus tijdig je tickets. De speeldata zijn vrijdag 27, zaterdag 28, maandag 30 november en vrijdag 4 en zaterdag 5 december om 20 uur. Er is ook een matineevoorstelling op zondag 6 december om 11 urr Tickets kosten 9 euro en 8 euro voor studenten en Opendoekleden. Tickets voor de voorstelling op zondag, met aperitief inbegrepen, kosten 12 euro en 11 euro voor studenten en Opendoekleden). Tickets kan je bestellen via www.langhoirs.be.