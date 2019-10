Langhoirs Victorinen brengen eigen interpretatie van scheppingsverhaal LBR

25 oktober 2019

15u10 0 Poperinge De Langhoirs Victorinen presenteren hun nieuwe productie ‘De vinger en de mond’. Het is een komische interpretatie van het scheppingsverhaal van Dimitri Leue in regie van Gilbert Vandamme.

“Een vinger wijst. Uit de vinger groeit Adam. Vinger tegen vinger met God. Een bliksemflits. Een mond blaast en Eva verschijnt. Bliksemflits. Het licht gaat aan. We zijn in het Aards Paradijs. Als in een wervelwind huppelen Adam en Eva door het Aards Paradijs, terwijl de engelen toekijken onder het bezingen van Gods Glorie. Omdat Mefistoteles genoeg krijgt van zijn gemeenschap der Swinging Angels en wel eens met Eva wil swingen, verwisselt hij met Adam van lichaam”, vertelt Gregory White van Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen. “Want Adam wil zijn vader zien en volgens Mefisto is een verwisseling een unieke kans. En ‘t is maar voor efkes... Kan Lucifer de zaak nog redden zonder de toorn van God over zich te krijgen? En eindigt alles in een rijstpapbuffet met gouden lepeltjes en ambrozijn?”

Het stuk werd geschreven door auteur Dimitri Leue (De Kakkewieten, Windkracht 10, Vaneigens,...) “Hij kookt een magistraal soepje van de Genesis en de duivelse legende van Faust. Hij maakt er een feelgood stuk van over de kleine kantjes van mens (en engel) en over keuzes maken. De Langhoirs Victorinen kruiden het geheel met een vleugje rap en hiphop. De regie is in handen van Gilbert Vandamme.”

De spelers van dienst zijn: Fanny Béague, Amelia Dehouck, Elodie Delanote, Tibbe Denoulet, Wim Denoulet, Christian Makuta, Kathy Pareyn, Saske Tetaert, Sarah Vandenberghe, Gregory White, Xander White.

Voorstellingen vinden plaats in cc Ghybe op vrijdag 22, zaterdag 23, maandag 25, vrijdag 29 en zaterdag 30 november om 20 uur. Er is ook een matineevoorstelling op zondag 1 december om 10.30 uur. Tickets kosten negen euro (acht euro voor studenten en Opendoekleden). Tickets voor de voorstelling op zondag met aperitief inbegrepen kosten twaalf euro (elf euro voor studenten en Opendoekleden). Tickets kun je bestellen op www.langhoirs.be.