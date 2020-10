Landbouwer schiet in boze bui met jachtwapen omdat KLJ-jongeren door zijn maïsveld trekken Christophe Maertens

05 oktober 2020

17u55 4 Poperinge Een 66-jarige landbouwer uit Reningelst kon het niet verkroppen dat enkele jongeren van jeugdbeweging KLJ door zijn maïsveld liepen. De man ging door het lint en vuurde een paar schoten af met zijn jachtgeweer. Niemand raakte gewond, maar de landbouwer kroop wel door het stof op de rechtbank van Ieper. “Hopelijk besef je heel goed dat dit niet kan!”

Voor de leden van de jeugdbeweging is een kamp veelal een leuke gebeurtenis, maar voor de KLJ uit Zomergem was het vorig jaar toch even schrikken bij hun passage in Heuvelland. Op een zogenaamde ‘rechtdoortocht’, waarbij de jongeren rechtstreeks van punt A naar punt B trekken, kwamen ze in Poperinge in een maisveld terecht. Plots hoorden ze schoten en toen ze uit veld kwamen, zagen ze de eigenaar van de mais boos met een jachtgeweer staan zwaaien. De man schoot nog eens in het groen, maar gelukkig raakte niemand gewond. De leiding van de jeugdbeweging evacueerde de jongeren en bracht hen terug naar de kampplaats. De boer werd opgepakt, maar niet aangehouden. Aanvankelijk ontkende hij alles. Nadat de speurders kruitsporen op een zakdoek vonden, gaf de boer toe dat hij zijn oud jachtgeweer had gebruikt.

Niet door de beugel

De feiten bezorgden de zestiger een ticket naar de rechtbank waar hij aankijkt tegen een celstraf van een jaar met uitstel. Zijn raadsman, meester Olivier Cattrysse, gaf toe dat zijn cliënt de verkeerde houding aannam in het dossier, maar dat de feiten wel niet worden geminimaliseerd. “Die man was al een paar keer het slachtoffer geweest van inbraken en vond het verdacht dat er mensen tussen de maïs kropen”, aldus de raadsman. “Hij had niet onmiddellijk in de gaten dat het leden van de jeugdbeweging waren. Het kwam tot een gesprek met die jongeren en mijn cliënt dacht dat daarmee de kous af was. Nadat die jonge mensen babbelden met een buurman werd de politie toch verwittigd.” De raadsman ontkent dat de landbouwer zou hebben gezegd dat het hem niet kon schelen dat iemand van die gasten zijn been verloor bij het incident. De verdediging vraagt opschorting van straf: “Het was een uitschuiver.” De rechter waarschuwde de man dat wat hij deed, echt niet door de beugel kan. “Ik begrijp dat je kwaad kan zijn, maar met een wapen beginnen schieten is er meer dan over. Ik hoop dat je dat beseft.” De zaak staat in voortzetting op 18 januari.